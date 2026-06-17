ಅಮೆರಿಕ – ಇರಾನ್‌ ಒಪ್ಪಂದದ ನಂತರವೂ ಇಂಧನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಸಾಧ್ಯತೆ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಮತ್ತು ದ್ರವೀಕೃತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲದ (ಎಲ್ಎನ್ಜಿ) ಬೆಲೆಯು ಕಡಿಮೆ ಆಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.</p>.<p>ಆದರೆ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಹಾನಿಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಪೂರೈಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ಅವಧಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವ ಅಪಾಯವು ತಗ್ಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಎನ್ಜಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಲು ತಿಂಗಳುಗಳೇ ಬೇಕಾಗಬಹುದು’ ಎಂದು ಕ್ರಿಸಿಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸೆಹುಲ್ ಭಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸುತ್ತಲಿನ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳು ಕೆಲವು ಕಾಲದವರೆಗೆ ಇಂಧನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಅಸ್ಥಿರತೆ ಮೂಡಿಸಬಹುದು’ ಎಂದು ಅವರು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆಯು ಯುದ್ಧಪೂರ್ವದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ ಕಾಣಲು ಆರು ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ ಒಂದು ವರ್ಷ ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ 1 ಕೋಟಿಯಿಂದ 1.1 ಕೋಟಿ ಬ್ಯಾರಲ್ನಷ್ಟು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಆಗಿದೆ’ ಎಂದು ಐಸಿಆರ್ಎ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಹಿರಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವಸಿಷ್ಠ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇರಾನ್ನ ತೈಲದ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಯುದ್ಧ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆಯು ಬ್ಯಾರಲ್ ಒಂದಕ್ಕೆ 65 ಡಾಲರ್ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಹಂತವನ್ನು ಅದು ಮತ್ತೆ ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಈಕ್ವಿರಸ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆಯು ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಲ್ ಒಂದಕ್ಕೆ 75ರಿಂದ 80 ಡಾಲರ್ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಬಹುದು ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ. ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯು ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಮುಕ್ತವಾದರೂ ತೈಲ ಬೆಲೆಯು 60 ಡಾಲರ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದಿದೆ.</p>.<p>ಕೊಲ್ಲಿ ದೇಶಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಹಡಗು ಮಾರ್ಗಗಳು ಮತ್ತೆ ಮುಕ್ತವಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಣಲಿದೆ, ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿದೆ. ಆದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಸಹಜವಾಗಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<div><blockquote>ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಪೂರೈಕೆಯಾದ ಇಂಧನವು ಭಾರತದ ನೆರವಿಗೆ ಬಂತು. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಿಂದ ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಬಹುದಾದರೂ, ಭಾರತದ ಪಾಲಿಗೆ ರಷ್ಯಾ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲವಾಗಿ ಇರಲಿದೆ.</blockquote><span class="attribution">– ಮೌಲಿಕ್ ಪಟೇಲ್, ಈಕ್ವಿರಸ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ನ ಸಂಶೋಧನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>