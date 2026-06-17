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ಅಮೆರಿಕ – ಇರಾನ್‌ ಒಪ್ಪಂದದ ನಂತರವೂ ಇಂಧನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಸಾಧ್ಯತೆ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 17 ಜೂನ್ 2026, 0:51 IST
Last Updated : 17 ಜೂನ್ 2026, 3:17 IST
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ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಪೂರೈಕೆಯಾದ ಇಂಧನವು ಭಾರತದ ನೆರವಿಗೆ ಬಂತು. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಿಂದ ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಬಹುದಾದರೂ, ಭಾರತದ ಪಾಲಿಗೆ ರಷ್ಯಾ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲವಾಗಿ ಇರಲಿದೆ.
– ಮೌಲಿಕ್ ಪಟೇಲ್, ಈಕ್ವಿರಸ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್‌ನ ಸಂಶೋಧನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ
Karnataka

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