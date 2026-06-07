ತೈಲ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಒಪೆಕ್‌+ ನಿರ್ಧಾರ

<p><strong>ವಿಯೆನ್ನಾ:</strong> ಜುಲೈನಿಂದ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 1.88 ಲಕ್ಷ ಬ್ಯಾರಲ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ತೈಲ ಉತ್ಪಾದಕ ದೇಶಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ (ಒಪೆಕ್+) ಭಾನುವಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಆದರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಯುದ್ಧದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿರುವ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆಯು ಈ ತೀರ್ಮಾನದಿಂದಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p class="title">ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯು ಮುಚ್ಚಿರುವ ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಮಾಣದ ಉತ್ಪಾದನಾ ಹೆಚ್ಚಳವು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇಂಧನ ತಜ್ಞ ಜಾರ್ಜ್ ಲಿಯೋನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p class="title">‘ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಗೆಯ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೋಟಾ ಬಗೆಗಿನ ಘೋಷಣೆಗಳಿಗೆ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಬ್ಯಾರಲ್ಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ದಿನವೊಂದಕ್ಕೆ 1.88 ಲಕ್ಷ ಬ್ಯಾರಲ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಳವು ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಉತ್ಪಾದನಾ ನೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನಷ್ಟೇ ಮಾಡುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>