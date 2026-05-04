ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೋಟಾ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ‘ಒಪೆಕ್‌+’

<p>ವಿಯೆನ್ನಾ (ಎಎಫ್ಪಿ): ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ‘ಒಪೆಕ್+’ ಸಂಘಟನೆಯ ಇತರ ಐದು ದೇಶಗಳು ಭಾನುವಾರ ತಮ್ಮ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕೋಟಾವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿವೆ.</p>.<p>ಯುಎಇ ದೇಶವು ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ದಿಢೀರ್ ಹೊರನಡೆದ ನಂತರ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತ ರತೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಏಳು ಪ್ರಮುಖ ದೇಶಗಳು ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನದ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು 1.88 ಲಕ್ಷ ಬ್ಯಾರಲ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಲಿವೆ. ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ತರುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೀಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ‘ಒಪೆಕ್+’ನ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯುಎಇ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಉಲ್ಲೇಖ ಇಲ್ಲ.</p>.<p>ಯುಎಇ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಉಲ್ಲೇಖ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಿಗುವಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದರ ಸೂಚನೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260504-51-481820406</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>