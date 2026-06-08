ಸೋಮವಾರ, 8 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homebusinesscommerce news

11 ಲಕ್ಷ ಟನ್‌ಗೆ ಜಿಗಿದ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಖರೀದಿ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 8 ಜೂನ್ 2026, 15:45 IST
Last Updated : 8 ಜೂನ್ 2026, 15:45 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಲಭ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರವು ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಬಿಲ್‌ಗಳನ್ನು ಬಜೆಟ್ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದೆ
-ಅಪರ್ಣಾ ಎಸ್‌. ಶರ್ಮಾ, ಕೇಂದ್ರ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರ ಸಚಿವಾಲಯದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
IndiaAgricultureFertilizerOrganic fertilizer

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT