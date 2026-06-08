<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಪ್ರಸಕ್ತ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನ ಬಿತ್ತನೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ರೈತರು 11.17 ಲಕ್ಷ ಟನ್ನಷ್ಟು ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸೋಮವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 3.2 ಲಕ್ಷ ಟನ್ನಷ್ಟು ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಖರೀದಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮೂರೂವರೆ ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ರೈತರು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರದ ಬದಲು ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಕೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ ದಾಸ್ತಾನು ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು, ಲಭ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರವು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ರಸಗೊಬ್ಬರದ ಅಗತ್ಯಮಟ್ಟದ ಪೂರೈಕೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. </p>.<p>‘ಪ್ರಸಕ್ತ ಮುಂಗಾರು ಅವಧಿಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ 383.9 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಕೃಷಿ ಸಚಿವಾಲಯ ಮರು ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ. ಈಗ ದೇಶದಲ್ಲಿ 197.56 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ರಸಗೊಬ್ಬರ ದಾಸ್ತಾನು ಇದೆ. ಇದು ಒಟ್ಟು ಬೇಡಿಕೆಯ ಪೈಕಿ ಶೇ 51ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು’ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರ ಸಚಿವಾಲಯದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಪರ್ಣಾ ಎಸ್. ಶರ್ಮಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿಗೆ 86.65 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಖರೀದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಒಟ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆಯ ಶೇ 22.57ರಷ್ಟಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಆಮದು ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ 25 ಲಕ್ಷ ಟನ್ಗೂ ಅಧಿಕ ಯೂರಿಯಾ, ಡಿಎಪಿ ಮತ್ತು ಪಿಕೆಎಸ್ ಆಮದಾಗಿದ್ದು, ಅವು ಬಂದರುಗಳಲ್ಲಿವೆ. 17 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಯೂರಿಯಾ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ರಸಗೊಬ್ಬರ ಅಗತ್ಯದ ಶೇ 73ರಷ್ಟನ್ನು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮೂಲಕವೇ ಪೂರೈಸಲಾಯಿತು. ಸ್ಥಳೀಯ ಬೇಡಿಕೆ ಪೂರೈಸಲು ಯೂರಿಯಾ ಮತ್ತು ಡಿ-ಅಮೋನಿಯಂ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ (ಡಿಎಪಿ) ಅನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>2021ರಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯೂರಿಯಾ, ಡಿಎಪಿ, ಎನ್ಪಿಕೆ, ಎಸ್ಎಸ್ಪಿ ಸೇರಿದಂತೆ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಉತ್ಪಾದನೆಯು 433.29 ಲಕ್ಷ ಟನ್ನಷ್ಟಿತ್ತು. ಅದು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ವೇಳೆಗೆ 524.62 ಲಕ್ಷ ಟನ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.</p>.<p>2014–15ರಲ್ಲಿ ಯೂರಿಯಾ ಉತ್ಪಾದನೆ 225 ಲಕ್ಷ ಟನ್ನಷ್ಟಿತ್ತು. ಅದು 2024–25ರ ವೇಳೆಗೆ 306.67 ಲಕ್ಷ ಟನ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 100 ಲಕ್ಷ ಟನ್ಗೂ ಅಧಿಕ ಯೂರಿಯಾವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರಸಕ್ತ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಸಬ್ಸಿಡಿಗೆ ಕೇಂದ್ರವು ₹1.71 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ದರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಆಮದು ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.</p>.<div><blockquote>ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಲಭ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರವು ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ಬಜೆಟ್ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದೆ </blockquote><span class="attribution">-ಅಪರ್ಣಾ ಎಸ್. ಶರ್ಮಾ, ಕೇಂದ್ರ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರ ಸಚಿವಾಲಯದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>