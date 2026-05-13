ತಾಳೆ ಎಣ್ಣೆ ಆಮದು ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಆಮದು ಶೇ 13ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಪ್ರಸಕ್ತ ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಆರು ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಆಮದು ಪ್ರಮಾಣವು ಶೇ 13ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಎಣ್ಣೆ ಗಿರಣಿ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘ (ಎಸ್ಇಎ) ಬುಧವಾರ ಹೇಳಿದೆ.</p><p>ನವೆಂಬರ್ನಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯು ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವರ್ಷವಾಗಿದೆ.</p><p>ಕಳೆದ ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವರ್ಷದ ನವೆಂಬರ್ನಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ವರೆಗೆ ದೇಶಕ್ಕೆ 70.4 ಲಕ್ಷ ಟನ್ನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಆಮದಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಈ ಬಾರಿ 79.4 ಲಕ್ಷ ಟನ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ತಾಳೆ ಎಣ್ಣೆ ಆಮದಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿರುವುದೇ ಆಮದು ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಹಣಕಾಸಿನ ಮೌಲ್ಯದ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬೆಲೆ ₹87 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಯಷ್ಟಾಗಿತ್ತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಮೌಲ್ಯ ₹73 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಯಷ್ಟಿದ್ದು, ಶೇ 19ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.</p><p>ಒಟ್ಟು ಆಮದಿನಲ್ಲಿ 78.2 ಕೋಟಿ ಟನ್ನಷ್ಟು ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಆಮದು ಇದ್ದರೆ, 1.21 ಲಕ್ಷ ಟನ್ನಷ್ಟು ಅಡುಗೆಯೇತರ ಎಣ್ಣೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ತಾಳೆ ಎಣ್ಣೆ (ಪಾಮ್ ಆಯಿಲ್) ಆಮದು 27.4 ಲಕ್ಷ ಟನ್ನಿಂದ 39.7 ಲಕ್ಷ ಟನ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಎಣ್ಣೆ ಆಮದು 41.3 ಲಕ್ಷ ಟನ್ನಿಂದ 38.5 ಲಕ್ಷ ಟನ್ಗೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.</p><p>ಇಂಡೊನೇಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಮಲೇಷ್ಯಾ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಾಳೆ ಎಣ್ಣೆ ಪೂರೈಸುವ ಪ್ರಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾಗಿವೆ. ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಸೋಯಾಬೀನ್, ಬ್ರೆಜಿಲ್, ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಎಣ್ಣೆ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.</p><p>ಕಳೆದ ವರ್ಷ ತಾಳೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಲೆ ಶೇ 14ರಿಂದ ಶೇ 15ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸೋಯಾಬೀನ್ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಎಣ್ಣೆ ದರ ಶೇ 17ರಿಂದ ಶೇ 22ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.</p><p>ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಡಾಲರ್ ಎದುರು ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಶೇ 9.2ರಷ್ಟು ಇಳಿದಿದೆ. ಇದು ಆಮದು ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದು, ಆತಂಕ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ನವೆಂಬರ್ನಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳವು, ಭಾರತಕ್ಕೆ 2.17 ಲಕ್ಷ ಟನ್ನಷ್ಟು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಎಣ್ಣೆ ಆಮದು ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇಶದಲ್ಲಿ 21.2 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ದಾಸ್ತಾನಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 13.5 ಲಕ್ಷ ಟನ್ನಷ್ಟಿತ್ತು.</p>