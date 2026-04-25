ಪಿಪಿಬಿಎಲ್ ವಿರುದ್ಧದ ಕ್ರಮ, ಪೇಟಿಎಂ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಇಲ್ಲ: ಒನ್‌ 97 ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್

ನವದೆಹಲಿ: ಪೇಟಿಎಂ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ (ಪಿಪಿಬಿಎಲ್) ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿರುವ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ (ಆರ್ಬಿಐ) ಕ್ರಮವು ಕಂಪನಿಯ ಹಣಕಾಸು ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೇಟಿಎಂನ ಮಾತೃಸಂಸ್ಥೆ 'ಒನ್ 97 ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್' ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಈ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನೊಂದಿಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಯಾವುದೇ ಮಹತ್ವದ ವ್ಯವಹಾರ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಪಿಪಿಬಿಎಲ್ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಪೇಟಿಎಂನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಪಿಪಿಬಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯು ಷೇರುಪೇಟೆಗೆ ಶನಿವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.

2024ರ ಮಾರ್ಚ್ 1ರಂದು ಕಂಪನಿಯು, 'ಪಿಪಿಬಿಎಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹಾರ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಕಂಪನಿಯು ಒದಗಿಸುವ ಸೇವೆಗಳು ಪಿಪಿಬಿಎಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತ್ತು.

ಪೇಟಿಎಂ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಠೇವಣಿದಾರರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ವರ್ತನೆಯು ಠೇವಣಿದಾರರು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಪೇಟಿಎಂ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಡೆಸದಂತೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಆರ್ಬಿಐ) ಶುಕ್ರವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.