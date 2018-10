ದೆಹಲಿ: ಪೆಟ್ರೋಲ್‌, ಡೀಸೆಲ್‌ ದರ ಏರಿಕೆ

ದೆಹಲಿ: ತೈಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪೆಟ್ರೋಲ್‌, ಡೀಸೆಲ್‌ ದರವನ್ನು ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ.

ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಲೀಟರ್‌ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌, ಡೀಸೆಲ್‌ ಕ್ರಮವಾಗಿ ₹0.18 ಹಾಗೂ ₹0.29 ಪೈಸೆಯಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ₹81.68, ಡೀಸೆಲ್‌ ₹73.24 ಆಗಿದೆ.

ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ₹87.15 ಇದ್ದ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ₹0.18 ಪೈಸೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ₹76.75 ಇದ್ದ ಡೀಸೆಲ್‌ ದರದಲ್ಲಿ ₹0.70 ಪೈಸೆ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

Petrol and Diesel prices in #Delhi are Rs 81.68 per litre (increase by Rs 0.18) and Rs 73.24 per litre (increase by Rs 0.29), respectively. Petrol & Diesel prices in #Mumbai are Rs 87.15 per litre (increase by Rs 0.18) and Rs 76.75 (decrease by Rs 0.70), respectively. pic.twitter.com/j23PEYdN0c

— ANI (@ANI) October 6, 2018