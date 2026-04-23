ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಲೋಚನೆ ಸದ್ಯಕ್ಕಿಲ್ಲ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ

ನವದೆಹಲಿ: ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ತೈಲೋತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟ ಕಂಪನಿಗಳು ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಾರಾಟದಿಂದ ₹20ರಷ್ಟು ಹಾಗೂ ಡೀಸೆಲ್ ಮಾರಾಟದಿಂದ ₹100ರಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಆದರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುವ ಆಲೋಚನೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಶುರುವಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗಿದೆ.

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಯು ಲೀಟರಿಗೆ ₹28ರವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಆಧಾರರಹಿತ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಸಚಿವಾಲಯವು 'ಎಕ್ಸ್' ಮೂಲಕ ಹೇಳಿದೆ.

ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚಿವಾಲಯದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುಜಾತಾ ಶರ್ಮ ಅವರು, 'ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆಯು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಏರಿಳಿತ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ... ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆಯು ಬ್ಯಾರಲ್ಗೆ 70 ಡಾಲರ್ನಷ್ಟಿತ್ತು. ಅದು ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ 113 ಡಾಲರ್ ಆಗಿದೆ. ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಭಾರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೂ ಸರ್ಕಾರವು ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಸಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳ ಬೆಲೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರ ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

2022ರ ಏಪ್ರಿಲ್ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಲ್ಲ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆಯು ಹೆಚ್ಚಾದ, ಕಡಿಮೆ ಆದ ನಿದರ್ಶನಗಳು ಇವೆ. ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಕಂಡಿವೆ. ಆ ಲಾಭವನ್ನು ಅವು, ದರ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ನಷ್ಟವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಬಳಸಿವೆ.

ಅಡುಗೆಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಗೆ ಮಾನದಂಡವಾಗಿ ಆಶ್ರಯಿಸುವ 'ಸೌದಿ ಸಿಪಿ' ಬೆಲೆಯು 2023ರ ಜುಲೈನಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಶೇ 102ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಬೆಲೆ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ 17ರಷ್ಟು ತಗ್ಗಿದೆ ಎಂದು ಸುಜಾತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

'ಬೆಲೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಂಕಿ–ಅಂಶಗಳೇ ಹೇಳುತ್ತಿವೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೂ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂತಿವೆ' ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಏಕೆ ?

ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಕೋಟಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಈಕ್ವಿಟಿಸ್ ವರದಿ ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ. ಈ ವರದಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ. ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆಯು ಬ್ಯಾರಲ್ಗೆ 120 ಡಾಲರ್ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಯು ಲೀಟರಿಗೆ ₹28ರವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಬಹುದು ಎಂದು ಕೋಟಕ್ ವರದಿ ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ. ಇಂತಹ ವರದಿಗಳು 'ಪ್ರಜೆಗಳಲ್ಲಿ ಭೀತಿ ಮತ್ತು ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸುವಂತಿವೆ ಇವು ಕಿಡಿಗೇಡಿತನದವು ತಪ್ಪುದಾರಿಗೆ ಎಳೆಯುವಂಥವು' ಎಂದು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ. 'ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡಿರದ ದೇಶ ಭಾರತ ಮಾತ್ರ'