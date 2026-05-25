ಸೋಮವಾರ, 25 ಮೇ 2026
ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆ: 2 ವಾರದೊಳಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು ₹7.5 ಹೆಚ್ಚಳ

ಪಿಟಿಐ
Published : 25 ಮೇ 2026, 2:02 IST
ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದರವನ್ನು ಲೀಟರ್‌ಗೆ ₹2.61 ಹಾಗೂ ಡೀಸೆಲ್ ದರವನ್ನು ₹2.71 ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಎರಡು ವಾರದೊಳಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 
ಸರಿಸುಮಾರು ₹7.5ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ
ಮೇ 15ರಿಂದ ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ನಂತರ ಎರಡು ವಾರದೊಳಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಗೂ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು ₹7.5ರಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂತಾಗಿದೆ. 
ಮೇ 15 ರಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಲೀಟರ್‌ಗೆ ತಲಾ ₹3 ಮತ್ತು ಮೇ 19 ರಂದು ಲೀಟರ್‌ಗೆ 90 ಪೈಸೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರ ನಂತರ ಮೇ 23ರಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ಲೀಟರ್‌ಗೆ 87 ಪೈಸೆ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ದರದಲ್ಲಿ 91 ಪೈಸೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. 
₹2.61
ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಏರಿಕೆ
₹2.71
ಲೀಟರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಏರಿಕೆ
₹7.5
2 ವಾರದೊಳಗೆ ಒಟ್ಟು ಏರಿಕೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ: 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಲೀಟರ್‌ಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು ₹5 ಹೆಚ್ಚಳ
ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ: 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಲೀಟರ್‌ಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು ₹5 ಹೆಚ್ಚಳ
