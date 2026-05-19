ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಳ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ವಾರವೊಂದರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳ.</p>. <p>ಈ ಹೆಚ್ಚಳದ ನಂತರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆಯು ಲೀಟರಿಗೆ 87 ಪೈಸೆಯಷ್ಟು, ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ 91 ಪೈಸೆಯಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತದೆ.</p>. <p>ಫೆಬ್ರುವರಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ಸಂಘರ್ಷ ಶುರುವಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆಯು ಶೇ 50ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ.</p>. <p>ಈ ದರ ಹೆಚ್ಚಳದ ನಂತರವೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ತೈಲೋತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಮಾರಾಟದಿಂದ ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಿದೆ.</p>. <p>ಶುಕ್ರವಾರ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಲೀಟರಿಗೆ ₹3ರಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.</p>. <p>ಕ್ರಿಸಿಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಶುಕ್ರವಾರದ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳದ ನಂತರ ತೈಲೋತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟ ಕಂಪನಿಗಳು ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಸರಿಸುಮಾರು ₹10ರಷ್ಟು ಹಾಗೂ ಡೀಸೆಲ್ ಮಾರಾಟದಿಂದ ₹13ರಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದವು.</p>.<p>ಈಗ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಯು 2022ರ ಮೇ ತಿಂಗಳ ನಂತರದ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿವೆ.</p>.<p>ದೇಶದ ಇಂಧನ ಆಮದು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು, ಇಂಧನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಯತ್ನ ನಡೆಸಿರುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ.</p>.<p>ಈಗಿನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಅಳೆದು–ತೂಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಹೊರೆಯನ್ನು ತುಸು ತಗ್ಗಿಸುವ ಹಾಗೂ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶವು ಇದರ ಹಿಂದಿದೆ ಎಂದು ತೈಲೋತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟ ಉದ್ಯಮದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇಂಧನದ ಸಗಟು ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ 42 ತಿಂಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವಾದ ಶೇ 8.3ಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದಿದೆ.</p>.