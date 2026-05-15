ಶುಕ್ರವಾರ, 15 ಮೇ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homebusinesscommerce news

ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ತಲಾ ₹3 ಹೆಚ್ಚಳ: ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರ ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಜಾರಿ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 15 ಮೇ 2026, 2:21 IST
Last Updated : 15 ಮೇ 2026, 2:21 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ – ಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಾರಾಂಶ

ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ತಲಾ ₹3 ಹೆಚ್ಚಳ: ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರ ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಜಾರಿ

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ತೈಲ ಮಾರಾಟ ಕಂಪನಿಗಳು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ದರವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್‌ಗೆ ₹3 ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದು, ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರವು ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗತಿಗಳು
ಇಂಧನ ದರದಲ್ಲಿ ₹3 ಏರಿಕೆ
ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ತೈಲ ಮಾರಾಟ ಕಂಪನಿಗಳು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ದರವನ್ನು ತಲಾ ₹3 ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ.
ತಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಜಾರಿಯಾದ ದರ
ಪರಿಷ್ಕೃತ ಇಂಧನ ದರಗಳು ಶುಕ್ರವಾರದಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೊಸ ಬೆಲೆ ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದರ
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆಯು ₹94.77 ರಿಂದ ₹97.77 ಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಯು ₹89.67 ರಿಂದ ₹90.67 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರದ ಬದಲಾವಣೆ
ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಚುನಾವಣಾ ಪೂರ್ವದ ಬೆಲೆ ಕಡಿತ
ಕಳೆದ ಮಾರ್ಚ್ 2024 ರಲ್ಲಿ, ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಇಂಧನ ದರವನ್ನು ₹2 ರಷ್ಟು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿತ್ತು.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
₹3
ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್‌ಗೆ ದರ ಹೆಚ್ಚಳ
₹97.77
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹೊಸ ದರ
₹90.67
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಡೀಸೆಲ್ ಹೊಸ ದರ
ಮಾರ್ಚ್ 2024
ದರ ಕಡಿತದ ಅವಧಿ
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
;
Petrol Price hikeDiesel Price Hike

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT