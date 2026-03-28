ಪಿಎಂ ಇ–ಡ್ರೈವ್‌ ಯೋಜನೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ: ನೋಂದಣಿ ಸಂಬಂಧ ಹೊಸ ಗಡುವು

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಪಿಎಂ ಇ–ಡ್ರೈವ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ್ದು, ಇ–ಸ್ಕೂಟರ್ ಮತ್ತು ಇ–ಆಟೊರಿಕ್ಷಾಗಳ ನೋಂದಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೊಸ ಗಡುವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ.</p>.<p>ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 'ಪಿಎಂ ಇ–ಡ್ರೈವ್' ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ. ಇದರಡಿ ವಿದ್ಯುತ್ಚಾಲಿತ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ₹10,900 ಕೋಟಿ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದ ಜುಲೈ 31ರವರೆಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾದ ವಿದ್ಯುತ್ಚಾಲಿತ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು 2028ರ ಮಾರ್ಚ್ 31ರವರೆಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾದ ವಿದ್ಯುತ್ಚಾಲಿತ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವಾಗಿರುತ್ತವೆ.</p>.<p>ಪಿಎಂ ಇ–ಡ್ರೈವ್ ಯೋಜನೆಯು ನಿಧಿ ಸೀಮಿತ ಯೋಜನೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಅವಧಿ ಮೊದಲೇ (2028ರ ಮಾರ್ಚ್ 31) ಇದರ ಮೊತ್ತವು (₹10,900 ಕೋಟಿ) ಖಾಲಿಯಾದರೆ ಯೋಜನೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಬಳಿಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನಕ್ಕೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಭಾರಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ 24.79 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯುತ್ಚಾಲಿತ ದ್ವಿಚಕ್ರವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು 39,034 ಇ– ಆಟೊರಿಕ್ಷಾಗಳಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ನೀಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಹೊಂದಿದೆ.</p>