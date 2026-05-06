<p>ಮುಂಬೈ (ಪಿಟಿಐ): ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ (ಪಿಎನ್ಬಿ) ಮಾರ್ಚ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಒಟ್ಟು ನಿವ್ವಳ ಲಾಭವು ಶೇ 12.54ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡಿದ್ದು ₹5,225 ಕೋಟಿ ಆಗಿದೆ.</p>.<p>ರೈಟ್ ಆಫ್ ಆಗಿದ್ದ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಸೂಲಾಗಿರುವುದು ಕೂಡ ಲಾಭದ ಏರಿಕೆಗೆ ನೆರವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಇದೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ₹4,642 ಕೋಟಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>‘ಶುಲ್ಕ ಆಧಾರಿತ ವರಮಾನವು ಕೂಡ ಲಾಭ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಎಂ.ಡಿ ಹಾಗೂ ಸಿಇಒ ಅಶೋಕ್ ಚಂದ್ರ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ನಿವ್ವಳ ಬಡ್ಡಿ ವರಮಾನವು ಶೇ 3.5ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು 2026–27ರಲ್ಲಿ ಶೇ 7ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು 2025–26ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ ₹3 ಲಾಭಾಂಶ ನೀಡಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260506-51-1152675475</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>