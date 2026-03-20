ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಯುದ್ಧದ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದೆರಡಲ್ಲ; ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ದರವೂ ಏರಿಕೆ!

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪೆಟ್ರೋಲ್ (ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ದರ್ಜೆಯ) ದರದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಇಂದು ಬೆಳಗಿನಿಂದಲೇ ಜಾರಿಯಾಗಿದೆ.</p><p>ಆದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡಿಸೇಲ್ ದರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿಲ್ಲ.</p><p>ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದರ ಸುಮಾರು ₹2.9ರಿಂದ 2.35ರವರೆಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಬಿಪಿಸಿಎಲ್ನ ಸ್ಪೀಡ್, ಎಚ್ಪಿಸಿಎಲ್ನ ಪವರ್ ಮತ್ತು ಐಒಸಿಎಲ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪಿ 95 ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಾದರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.</p><p>ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಇರಾನ್–ಇಸ್ರೇಲ್–ಅಮೆರಿಕ ಸಂಘರ್ಷದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಪುರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p><p>ಇರಾನ್–ಇಸ್ರೇಲ್–ಅಮೆರಿಕ ಸಂಘರ್ಷದ ವಾತಾವರಣ ಅರಬ್ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ್ದು ಇಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ 22ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ.</p>.ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ ₹ 60 ತುಟ್ಟಿ: ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರ ಶನಿವಾರದಿಂದಲೇ ಜಾರಿ.ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಹೀಗಿದೆ....