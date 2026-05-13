ಮಿತವ್ಯಯಕ್ಕೆ PM ಮನವಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವಾರದೊಳಗೆ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಸಾಧ್ಯತೆ: ಡಾ. ಕೇಶವ್

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಈ ಕರೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನಿರಬಹುದು?
ಈ ಕರೆಯ ಹಿಂದೆ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳಿವೆ. ಮೊದಲನೆಯದು ಭಾರತವನ್ನು ಸ್ವಾವಲಂಭಿ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನಾಗಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಎರಡನೆಯದು ಡಾಲರ್ ಎದುರು ರೂಪಾಯಿ ದುರ್ಬಲ ಆಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದೂ ಅವರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರಬಹುದು. ಭಾರತದ ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ ಕೊರತೆ ಯಾವಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೋ ಆಗೆಲ್ಲಾ ಡಾಲರ್ ಎದುರು ರೂಪಾಯಿ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಕ್ರಮವೇ ಪ್ರಧಾನಿ ಅವರು ನೀಡಿರುವ ಸರಳ ಜೀವನದ ಸಲಹೆಗಳು ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
ಇದು ದೂರ ದೃಷ್ಟಿಯ ಕ್ರಮ. ಯುದ್ಧಕ್ಕೂ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ತನ್ನ ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆಯ ಕೊರತೆ ಶೇ 1.5ರಷ್ಟು ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕಿತ್ತು. ಪ್ರಧಾನಿ ಅವರ ಮಿತವ್ಯಯದ ಮನವಿಗೆ ಶೇ 10ರಿಂದ ಶೇ 15ರಷ್ಟು ಜನರು ಸ್ಪಂದಿಸಿದರೂ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಉತ್ತಮವಾಗಲಿದೆ. ಜತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜಿಡಿಪಿಯ ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ ಕೊರತೆಯು ಶೇ 2.4ಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯುವುದನ್ನೂ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು.
ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರದೇಶಗಳಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ನಮ್ಮ ಆಮದು ಮತ್ತು ರಫ್ತು ನಡುವಿನ ಕೊರತೆಯು ಕಳೆದ ವರ್ಷವೇ 333 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ನಷ್ಟಾಗಿತ್ತು (₹32 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ). ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಶೇ 85ರಷ್ಟು , ಅನಿಲ (ಶೇ 62), ಬಂಗಾರ, ರಸಗೊಬ್ಬರ, ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಭಾರತ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಕೃಷಿ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದರೂ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನೂ ನಾವು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇವುಗಳ ಆಮದು ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಪ್ರಧಾನಿ ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ಇದೆಯೇ?
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಭಾರತದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದರ ಶೇ 6.6ರಷ್ಟಿದೆ. ಇದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ನಿಧಿಯೇ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿಷಮಗೊಂಡ ನಂತರ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಹಾಗೂ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಆಮದಿಗೆ ಭಾರತವು ಇತರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾದ್ದರಿಂದ ಸಹಜವಾಗಿ ಬೆಲೆಯೂ ಹೆಚ್ಛಳವಾಗಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾವು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಮೀಪ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ರವಾನೆಯಾಗುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶವನ್ನು ತಲಪುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಕನಿಷ್ಠ 45 ದಿನಗಳು ಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ, ಹಡಗುಗಳ ವಿಮೆ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ ದೇಶವು ಕೊಡಬೇಕಾದ ಹಣವೂ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹಜವಾಗಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಜತೆಗೆ, ಎಲ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅದರಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಡಾಲರ್ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಉತ್ತಮ. ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಏನೇ ವಸ್ತು ಖರೀದಿಸಬೇಕೆಂದರೂ ಮೊದಲು ನಾವು ಡಾಲರ್ ಖರೀದಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ವಿನಿಮಯ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಿದ ನಂತರ, ಅದರಿಂದ ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ಡಾಲರ್ನಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾದಷ್ಟೂ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಗೂ ಡೀಸೆಲ್ ಮೇಲೆ ₹5ರಿಂದ ₹8ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹15ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಅಂದಾಜು.
ಈ ಮಾತು ಏಕೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರೆ, ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾಗಿ ಸುಮಾರು 75 ದಿನಗಳಾಗಿವೆ. ಈವರೆಗೂ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ₹1100 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವುಗಳು ಸುಮಾರು ₹75 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿವೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕವನ್ನು ₹10ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡದಿದ್ದರೂ, ನಷ್ಟದ ಪ್ರಮಾಣ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು.
ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಈ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿವೆ?
ಎಲ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲೂ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಕೂಡಾ ಶೇ 30ರಿಂದ 70ರಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿದೆ. ತೈಲ ದಾಸ್ತಾನು ಹೆಚ್ಚು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಚೀನಾದಲ್ಲೂ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನರ ಮೇಲೆ ತಕ್ಷಣದ ಹೊರೆ ಬೇಡವೆಂದೋ ಅಥವಾ ಚುನಾವಣಾ ಕಾರಣದಿಂದಲೋ ಈವರೆಗೂ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡದಿರಬಹುದು. ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿದರೂ ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಪಿಜಿ ಬೆಲೆಯೂ ₹100ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಆದರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕುಸಿಯುವ ಅಪಾಯವೂ ಇದೆ.
ಯುದ್ಧದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಿಳಿಯಾದರೂ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ತಗ್ಗುವುದೆಂದು?
ಯುದ್ಧ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಹೋಗಬಹುದು ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಕದನ ವಿರಾಮ ಘೋಷಣೆಯಾದರೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಒಂದೆರೆಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ನಿಂತರೆ, ಅಲ್ಲಿಂದು ಒಂದೆರೆಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ಇದರ ನಡುವೆ ತೈಲ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೂ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳು ದುರಸ್ತಿಯಾಗಲು ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷವೇ ಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರಲ್ಗೆ 112 ಡಾಲರ್ನಿಂದ 100 ಡಾಲರ್ ಒಳಗೆ ತಗ್ಗಿದಲ್ಲಿ, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಿಳಿಯಾಗಬಹುದು. ಆಗ ಸರ್ಕಾರವು ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುವ ಕ್ರಮದಿಂದ ಹಿಂದೆಯೂ ಸರಿಯಬಹುದು.
ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಗೂ, ಈಗಿನ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವೇನು?
700ರಿಂದ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಟನ್ ಬಂಗಾರವನ್ನು ಭಾರತ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಕೆಜಿಎಫ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಭಾರತದ ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 750 ಕೆ.ಜಿ.ಯಿಂದ 850 ಕೆ.ಜಿ. ಬಂಗಾರ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಕಳೆದ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು 72 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ನಷ್ಟು ಮೌಲ್ಯದ ಬಂಗಾರವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮಿಂದ ಅಷ್ಟು ಡಾಲರ್ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ.
ಆದರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಅವರ ಕರೆಯಿಂದ ಶೇ 10ರಷ್ಟು ಜನ ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು ಅಥವಾ ಮುಂದೂಡಿದರೂ 15 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ನಷ್ಟು ಉಳಿತಾಯ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಅಂದಾಜಿಸಿರಬಹುದು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಸರಳ ಜೀವನದ ಪಾಲನೆಯ ಕರೆಯ ಜತೆಗೆ, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯೂ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು.
ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಎಂಬ ಕರೆಯ ಹಿಂದಿನ ಮರ್ಮವೇನು?
ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಉಳಿಯಬೇಕಾಯಿತು. ಆದರೆ ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ಕಂಪನಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ದಿನಗಳಷ್ಟೇ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋದರೆ ಇಂಧನ ಬಳಕೆ ತಗ್ಗಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಅಂದಾಜು.
ಹಾಗಿದ್ದರೆ, ಇವುಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಪರಿಹಾರೋಪಾಯಗಳೇನು?
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಎಂಬ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ 50ರಷ್ಟು ರಾಸಾಯನಿಕ ತಗ್ಗಿಸಿ ಎಂದೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ತಯಾರಾಗಬೇಕು. ಕಡಿಮೆ ತೂಕದ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್ಟಿ ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು. ಜತೆಗೆ ಜನರೂ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರವೂ ಸುಧಾರಣಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು.
ತಯಾರಿಕಾ ವಲಯಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಆಮದು ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಹಾಡಿಹೊಗಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈವರೆಗೂ ಭಾರತದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (ಎಐ) ಉತ್ಪನ್ನ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಂಪನಿಗಳ ಸಿಇಒಗಳು ಭಾರತೀಯರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ನೀತಿ ರೂಪಿಸಿದಲ್ಲಿ ದೇಶವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿಯೂ ಸುಭದ್ರವಾಗಲಿದೆ.
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.