ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಒಡೆತನದ ‘ಅನಾಮಲಿ’ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ರಿಟೇಲ್ ತೆಕ್ಕೆಗೆ

ಮುಂಬೈ: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರ ಜಾಗತಿಕ ಹೇರ್ ಕೇರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ 'ಅನಾಮಲಿ'ಯನ್ನು ರಿಲಯನ್ಸ್ ರಿಟೇಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಟ್ರೇಡ್ಮಾರ್ಕ್ಗಳು, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ವತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನೂ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರಿಲಯನ್ಸ್ ರಿಟೇಲ್ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಇಶಾ ಅಂಬಾನಿ , 'ನಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊಗೆ 'ಅನಾಮಲಿ'ಯನ್ನು ತರುತ್ತಿರುವುದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅರಿಯುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಅನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದರು.

'ಅನಾಮಲಿ'ಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೀನ್ಯತೆ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇಶಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ, 'ಅನಾಮಲಿ'ಗೆ ಇದು ಒಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಏಕಾಂಗಿ ಪ್ರಯಾಣದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದ 'ಅನಾಮಲಿ' ಈಗ ಜಾಗತಿಕ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ರಿಲಯನ್ಸ್ ರಿಟೇಲ್ನ ಸ್ವಾಧೀನದಿಂದ ನಮ್ಮ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಶಾ ಅಂಬಾನಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಉತ್ಸುಕಳಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಅವರ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ನಾನು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.