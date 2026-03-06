<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯು ಒಂದು ವಾರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಿಗೆ ಬಂದ್ ಆದರೆ ದೇಶದ ಇಂಧನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ರಸಗೊಬ್ಬರ ಪೂರೈಕೆ, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕಚ್ಚಾವಸ್ತುಗಳು, ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸರಕುಗಳು ಮೇಲೆಯೂ ಪರಿಣಾಮ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಜಿಟಿಆರ್ಐ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ವಜ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸರಕು, ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ರಫ್ತಿನ ಮೇಲೆಯೂ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನ ವಿವಿಧೆಡೆಗಳಿಗೆ ರಫ್ತಾಗುವ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಮತ್ತು ದ್ರವೀಕೃತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾಲು ಈ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ.</p>.<p class="bodytext">ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ನಡೆಸಿದ ಜಂಟಿ ದಾಳಿಯ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿರುವುದಾಗಿ ಇರಾನ್ ಹೇಳಿದೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಿಂದ ಒಟ್ಟು 98.7 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ನಷ್ಟು (ಇಂದಿನ ಅಂದಾಜು ₹9 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ) ಮೊತ್ತದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<p class="bodytext">‘ತಕ್ಷಣದ ಪರಿಣಾಮವು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಲಿದೆ’ ಎಂದು ಜಿಟಿಆರ್ಐ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಜಯ್ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p class="bodytext">2025ರಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಿಂದ 50.8 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (₹ 4.66 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ) ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಆಮದಿನ ಶೇ 48.7ರಷ್ಟು. </p>.<p class="bodytext">‘ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಸಾಗಣೆಯ ಮೇಲೆ ಬಹುಕಾಲ ಅಡ್ಡಿ ಉಂಟಾದರೆ ತೈಲ ಬೆಲೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ, ಹಣದುಬ್ಬರವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>