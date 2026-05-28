ಯುದ್ಧ: ತೈಲ, ಒಣಹಣ್ಣುಗಳ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳ

<p>ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ: ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳ ಹೆಚ್ಚಳವು ಬಕ್ರಿದ್ ಹಬ್ಬದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಕೂಡಾ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟಿದೆ.</p>.<p>ಚಾರೋಲಿ ₹ 2000, ಗೊಡಂಬಿ, ₹ 900 ರಿಂದ 1000, ಬಾದಾಮಿ ₹ 900 ರಿಂದ 1100, ಶ್ಯಾವಿಗೆ₹ 150, ಪಿಸ್ತಾ ₹ 2400, ಯಾಲಕ್ಕಿ, ಕಸಕಸಿ, ಆಕ್ರೋಡ್, ಕ್ಯಾರಬೀಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಸಾಲೆ ಸಾಮಾನುಗಳ ಬೆಲೆಗಳ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಖರೀದಿ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮುಸ್ತಾಕ ಲೆಂಗ್ರೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಮಂಗಳವಾರ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಬಕ್ರಿದ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260528-19-2088386920</p>