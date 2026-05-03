ಬಹುತೇಕ ತರಕಾರಿಗಳ ಬೆಲೆ ಸ್ಥಿರ

<p><em>ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಮಸಾನಿ</em></p>.<p>ರಾಯಚೂರು: ಬಿಸಿಲ ಧಗೆಯಲ್ಲಿ ತಣ್ಣೀರು ಕುಡಿದು ಹೊಟ್ಟೆ ತಣ್ಣಗಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದರೂ ಬಾಯಿಗೆ ರುಚಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಹಕರು ತರಕಾರಿ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆಯೂ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಕಾರಣ ಬಹುತೇಕ ತರಕಾರಿ ಬೆಲೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈರುಳ್ಳಿ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಬೀಟ್ರೂಟ್, ಎಲೆಕೋಸು, ಟೊಮೆಟೊ, ಚವಳೆಕಾಯಿ, ಸೌತೆಕಾಯಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಹಿತ ಕಾಯ್ದಿವೆ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಹಸಿ ಶುಂಠಿ ಹಾಗೂ ಬೀನ್ಸ್ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಯ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿವೆ.</p>.<p>ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಗಜ್ಜರಿ, ಬೀಟ್ರೂಟ್, ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ, ತೊಂಡೆಕಾಯಿ, ಹಿರೇಕಾಯಿ ಬೆಲೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ನುಗ್ಗೆ, ಡೊಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಗೂ ತುಪ್ಪದ ಹಿರೇಕಾಯಿ ಬೆಲೆ ಸ್ಪಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಬದನೆಕಾಯಿ, ಹೂಕೋಸು ಬೆಲೆ ಸ್ಪಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಸಿಕ್ನಿಂದ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಗೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಆವಕವಾಗಿದೆ. ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಡಿ ಗ್ರಾಮ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ತೆಲಂಗಾಣ ಗಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಟೊಮೆಟೊ, ಎಲೆಕೋಸು, ಹೂಕೋಸು, ಬದನೆಕಾಯಿ, ಸೌತೆಕಾಯಿ ತರಕಾರಿ ಸಗಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.</p>.<p>'ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ಬಿಸಿಲು ಇದೆ. ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರದಷ್ಟು ಸೆಕೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ನಂತರ ವ್ಯಾಪಾರವೂ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರ ಬಿಸಿಲಿನ ಪ್ರಕೋಪ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಲಿದೆ' ಎಂದು ತರಕಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸುನೀಲಕುಮಾರ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em></p>