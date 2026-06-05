<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಚಿನ್ನದ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ರಾಜೇಶ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಆರ್ಇಎಲ್) ಕಂಪನಿಯು ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಒಟ್ಟು ವರಮಾನವನ್ನು ₹15 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹಿಗ್ಗಿಸಿ ತೋರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಷೇರುಪೇಟೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (ಸೆಬಿ) ನೀಡಿರುವ ಮಧ್ಯಂತರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p><strong>₹15.15 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ನಕಲಿ ಆದಾಯದ ಆರೋಪ:</strong></p><p>ಷೇರುಪೇಟೆ ನೋಂದಾಯಿತ ಈ ಕಂಪನಿಯು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕುಮಾರಕೃಪಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ತನ್ನಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ, ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಮೂಲದ ವಲ್ಕಂಬಿ ಎಸ್ಎ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಭಾರಿ ವರಮಾನ ಲಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ಆ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಂಶ ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಸೆಬಿ ಹೇಳಿದೆ.</p><p>ಕಂಪನಿಯು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವುದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸೆಬಿ ಹೇಳಿದೆ. ಆರ್ಇಎಲ್ ತನ್ನ ಬಹುಪಾಲು ವರಮಾನವು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇವುಗಳ ಹಣಕಾಸು ವಿವರ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೆಬಿ ಹೇಳಿದೆ.</p><p><strong>ಸೆಬಿಯಿಂದ ನಿರ್ಬಂಧ:</strong> </p><p>'ರಾಜೇಶ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರವರ್ತಕರಾದ ಮಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ (ಸಿಇಒ) ರಾಜೇಶ್ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ವರಮಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಣವನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದು, ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೂ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಸೆಬಿ ಜೂನ್ 3ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಮಧ್ಯಂತರ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>'ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆದಾಯದ ಕುರಿತು ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವುದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹಣದ ವರ್ಗಾವಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಹಣಕಾಸು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಹಾಗೂ ವಹಿವಾಟಿನ ಕುರಿತು ನ್ಯಾಯಯುತವಾದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಬೇಕು' ಎಂದು 109 ಪುಟಗಳ ಮಧ್ಯಂತರ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿತ್ತು.</p><p>'ಹಣದ ಬಳಕೆ, ವ್ಯವಹಾರದ ತಾರ್ಕಿಕತೆ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ಫಲಾನುಭವಿಯ ಕುರಿತು ನೈಜ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಯುತವಾದ ಹಣಕಾಸು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಿರಂತರ ಸಮನ್ಸ್ ನೀಡಿ, ಹಲವು ಸಲ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ತೃಪ್ತಿದಾಯಕವಾದ ಉತ್ತರ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆರ್ಇಎಲ್ನ ಶಾಸನ ಬದ್ಧ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರ ಅಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಸೆಬಿ ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಆಡಿಟ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು, ನಂತರ ಅದನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಅವರು (ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರು) ವಿಫಲರಾದರು' ಎಂದು ತನ್ನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>'ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿರುವಂತೆ, ಆರ್ಇಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಟ್ಟು ವರಮಾನದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 97ರಿಂದ 98ರಷ್ಟು ಅತಿರೇಕದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ್ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರೇ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು, ದಿನನಿತ್ಯದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಹಾಗೂ ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟಿನ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ, ಮೆಹ್ತಾ ಅವರು ಆರ್ಇಎಲ್ನ ಪಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಅಥವಾ ವಹಿವಾಟು ಮಾಡದಂತೆ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೂ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಸೆಬಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ತನಿಖಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ನಡೆಸುವ ತನಿಖೆಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ನೀಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ 30 ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಆರ್ಇಎಲ್ ಹಾಗೂ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದ ನೋಟಿಸ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಹೊಸ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರ ನೇಮಕಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿರುವ ಸೆಬಿ, ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುವ ವೇಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. </p>.₹15 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ತಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕ: ರಾಜೇಶ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಬಿ ಆರೋಪ.ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು: ಸೆಬಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ . <p><strong>ಸೆಬಿ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?</strong></p><p>ವಲ್ಕಂಬಿ ಕಂಪನಿಯು ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಕಂಪನಿ. ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಸೇವೆ ಹಾಗೂ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟ ತನ್ನ ವರಮಾನ ಮೂಲ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಶುಲ್ಕ ಅಥವಾ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ವರಮಾನವನ್ನಾಗಿ ತೋರಿಸಿದೆ.</p><p>ಈ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಗೂ ಆರ್ಇಎಲ್, ವಲ್ಕಂಬಿಯ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ರಿಫೈನರೀಸ್ (ಜಿಜಿಆರ್) ತೋರಿಸಿರುವ ವರಮಾನದ ನಡುವೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 2023ರಲ್ಲಿ ವಲ್ಕಂಬಿಯ ವರಮಾನ ಸರಿಸುಮಾರು ₹543 ಕೋಟಿ. ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಜಿಆರ್ ಹಾಗೂ ಆರ್ಇಎಲ್ ವರಮಾನ ಕ್ರಮವಾಗಿ ₹2.93 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ ₹2.81 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಎಂದು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ವಲ್ಕಂಬಿಯ ವರಮಾನವು ಒಟ್ಟು ವರಮಾನದ ಶೇ 0.5ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ಆರೋಪ ನಿರಾಕರಣೆ:</strong></p><p>ಈ ಎಲ್ಲಾ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ರಾಜೇಶ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ನ ರಾಜೇಶ್ ಮೆಹ್ತಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯು ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಅವರು, ಸೆಬಿ ಕೇಳಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸೂಕ್ತ ಆರ್ಥಿಕ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿವರಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಲ್ಲಿಸಿ ತಮ್ಮ ನಿರಪರಾಧಿತ್ವವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>ಒತ್ತಡದಿಂದ ಎಲ್ಐಸಿ ಷೇರು ಖರೀದಿ?: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆರೋಪ</strong></p><p>'ಸಂಶಯಾಸ್ಪದ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸೆಬಿ ತನಿಖೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ರಾಜೇಶ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಜೀವವಿಮಾ ನಿಗಮವು (ಎಲ್ಐಸಿ) ಶೇಕಡ 10.8ರಷ್ಟು ಷೇರು ಖರೀದಿಸಿದೆ. ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಳಗಿನವರ ಒತ್ತಡದಿಂದಲೇ ಈ ಖರೀದಿ ನಡೆದಿದೆಯೇ' ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಐಸಿಯು ಶೇ 10.8ರಷ್ಟು ಪಾಲು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದು ಹೆಚ್ಚು ಗಂಭೀರವಾದ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ. ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿರುವ ಈ ಕಂಪನಿಯೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಕೂಡ ಗಣನೀಯ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿವೆ. ದೊಡ್ಡ ಪಾಲು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ವಂಚನೆ ನಡೆದಿದ್ದರೂ ಎಲ್ಐಸಿ ಗಮನಿಸದೇ ಇರುವುದು ಹೇಗೆ? ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಳಗಿನಿಂದ ಬಂದ ನಿರ್ದೇಶನವೇ ಈ ರೀತಿಯ ಷೇರು ಖರೀದಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸಂವಹನ ವಿಭಾಗ) ಜೈರಾಮ್ ರಮೇಶ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p><strong>ಎಲ್ಐಸಿಗೆ ಆದ ನಷ್ಟವೇನು?</strong></p><p>ಭಾರತೀಯ ಜೀವ ವಿಮಾ ನಿಗಮ (ಎಲ್ಐಸಿ) ರಾಜೇಶ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಐಸಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿತ್ತು. ರಾಜೇಶ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರು ಬೆಲೆ ಭಾರಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಎಲ್ಐಸಿ, ಈ ಷೇರುಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿದಿದ್ದರಿಂದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.</p><p><strong>ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಹಣವಿದೆ?</strong></p><p>ಮಾರ್ಚ್ 2026 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಜೀವವಿಮಾ ನಿಗಮವು ಈ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ 10.8% ಪಾಲನ್ನು (3.18 ಕೋಟಿ ಷೇರುಗಳು) ಹೊಂದಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೌಲ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಇದರ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಸುಮಾರು ₹333.58 ಕೋಟಿ ಆಗಿದೆ.</p><p>ಸುಮಾರು 1.94 ಲಕ್ಷ ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಶೇ 14.13 ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇವರ ₹436.73 ಕೋಟಿ ಹಣ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಎಲ್ಐಸಿ ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲರೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ₹770 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಮೊತ್ತ ಈಗ ಆತಂಕದಲ್ಲಿದೆ.</p><p><strong>ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ:</strong></p><p>ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಕಂಪನಿಯು ಲಾಭ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅದರ ನಗದು ಹರಿವು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ಅಪಾಯದ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಸೆಬಿ ತನಿಖೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಈ ಷೇರಿನಲ್ಲಿ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೊರಬರಲು (ಷೇರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು) ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ ಆ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>(ಆಧಾರ: ಸೆಬಿ ಮಧ್ಯಂತರ ಆದೇಶ ವರದಿ, ಲೈವ್ ಮಿಂಟ್, ಇತರೆ ಸುದ್ದಿ ಮೂಲಗಳು)</p>.ಬೆಂಗಳೂರು: ಸೆಬಿ ಕಂಪನಿಯ ಹಣಕಾಸು ವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ₹35 ಲಕ್ಷ ವಂಚನೆ.ಡಿಜಿಟಲ್ ಗೋಲ್ಡ್: ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸೆಬಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>