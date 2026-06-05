<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಚಿನ್ನದ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ರಾಜೇಶ್ ಎಕ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಆರ್ಇಎಲ್) ಕಂಪನಿಯು ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಒಟ್ಟು ವರಮಾನವನ್ನು ₹15 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹಿಗ್ಗಿಸಿ ತೋರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಷೇರುಪೇಟೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (ಸೆಬಿ) ನೀಡಿರುವ ಮಧ್ಯಂತರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಷೇರುಪೇಟೆ ನೋಂದಾಯಿತ ಈ ಕಂಪನಿಯು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕುಮಾರಕೃಪಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ತನ್ನ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ, ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಮೂಲದ ವಲ್ಕಂಬಿ ಎಸ್ಎ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಭಾರಿ ವರಮಾನ ಲಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ಆ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಂಶ ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಸೆಬಿ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ಕಂಪನಿಯು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವುದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸೆಬಿ ಹೇಳಿದೆ. ಆರ್ಇಎಲ್ ತನ್ನ ಬಹುಪಾಲು ವರಮಾನವು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇವುಗಳ ಹಣಕಾಸು ವಿವರ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೆಬಿ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ಆರ್ಇಎಲ್ ಕಂಪನಿಯು 2021–22ರಿಂದ 2024–25ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ₹15.18 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ವರಮಾನ ಗಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ₹15.15 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ (ಅಂದರೆ ಶೇ 99.8ರಷ್ಟು ವರಮಾನ) ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುವುದಾಗಿ ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಸಮೂಹದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ‘ವಲ್ಕಂಬಿ’ಯ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿವರಗಳು ವರಮಾನದೊಂದಿಗೆ ತಾಳೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೆಬಿ ವಿವರಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಈ ನಡುವೆ ಷೇರುಪೇಟೆಗೆ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ರಾಜೇಶ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ತಾನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿರುವ ವರಮಾನವು ಸರಿಯಾಗಿಯೇ ಇದೆ, ತನ್ನ ಹಾಗೂ ಸೆಬಿ ನಡುವೆ ಸಂವಹನದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.</p>.<h2>ಸೆಬಿ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?</h2><p>ವಲ್ಕಂಬಿ ಕಂಪನಿಯು ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಕಂಪನಿ. ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಸೇವೆ ಹಾಗೂ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟ ತನ್ನ ವರಮಾನ ಮೂಲ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಶುಲ್ಕ ಅಥವಾ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ವರಮಾನವನ್ನಾಗಿ ತೋರಿಸಿದೆ.</p><p>ಈ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಗೂ ಆರ್ಇಎಲ್, ವಲ್ಕಂಬಿಯ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ರಿಫೈನರೀಸ್ (ಜಿಜಿಆರ್) ತೋರಿಸಿ ರುವ ವರಮಾನದ ನಡುವೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 2023ರಲ್ಲಿ ವಲ್ಕಂಬಿಯ ವರಮಾನ ಸರಿಸುಮಾರು ₹543 ಕೋಟಿ. ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಜಿಆರ್ ಹಾಗೂ ಆರ್ಇಎಲ್ ವರಮಾನ ಕ್ರಮವಾಗಿ ₹2.93 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ ₹2.81 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಎಂದು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ವಲ್ಕಂಬಿಯ ವರಮಾನವು ಒಟ್ಟು ವರಮಾನದ ಶೇ 0.5ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ.</p><h2>‘ಒತ್ತಡದಿಂದ ಎಲ್ಐಸಿ ಷೇರು ಖರೀದಿ?’</h2><p>‘ಸಂಶಯಾಸ್ಪದ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸೆಬಿ ತನಿಖೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ರಾಜೇಶ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಜೀವವಿಮಾ ನಿಗಮವು ಶೇಕಡ 10.8ರಷ್ಟು ಷೇರು ಖರೀದಿಸಿದೆ. ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಳಗಿನವರ ಒತ್ತಡದಿಂದಲೇ ಈ ಖರೀದಿ ನಡೆದಿದೆಯೇ’ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>