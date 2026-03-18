ಹಾವೇರಿ: ಒಂದೇ ದಿನ 2.43 ಲಕ್ಷ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಚೀಲ ಆವಕ

ಬ್ಯಾಡಗಿ (ಹಾವೇರಿ): ಇಲ್ಲಿಯ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ (ಎಪಿಎಂಸಿ) ಮಾರ್ಚ್ 16ರಂದು 2.43 ಲಕ್ಷ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಚೀಲಗಳು (60,790 ಕ್ವಿಂಟಲ್) ಆವಕವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ದಾಖಲೆ ಆವಕವಾಗಿದೆ.

2025ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಬಳಿಕ ಸುರಿದ ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆ ಪರಿಣಾಮ ತೇವಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಫಸಲು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಸಿಗದಿದ್ದರಿಂದ ಹಲವು ರೈತರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯಿಂದ ವಿಮುಖರಾಗಿದ್ದರು.

ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಏರಿಳಿತ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಆವಕ ಕಂಡಿದೆ. ರಾಯಚೂರು, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಗೋಕಾಕ, ವಿಜಯಪುರ, ಶಹಪುರ ಮತ್ತಿತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ರೈತರು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದರು.

ಬ್ಯಾಡಗಿ ಡಬ್ಬಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ₹ 62 ಸಾವಿರ, ಕಡ್ಡಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ₹ 58 ಸಾವಿರ ಮತ್ತು ಗುಂಟೂರು ತಳಿ ₹ 17 ಸಾವಿರದಂತೆ ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿವೆ. ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೂ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಕಡ್ಡಿ ₹ 47 ಸಾವಿರ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಡಬ್ಬಿ ₹ 49 ಸಾವಿರ ಮತ್ತು ಗುಂಟೂರ ತಳಿ ₹ 13 ಸಾವಿರ ದರಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ.