<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿವ್ವಳ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸಂಗ್ರಹವು ಶೇ 8.7 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದು, ₹2.43 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆಮದು ಆಧಾರಿತ ಆದಾಯವು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ದತ್ತಾಂಶದಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.</p><p>ಕೇಂದ್ರ ಜಿಎಸ್ಟಿ, ರಾಜ್ಯ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಜಿಎಸ್ಟಿಯಿಂದ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಗ್ರಹ ₹2.23 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು.</p><p>ಈ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯವು ಶೇ. 4.3 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ₹1.85 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆಮದುಗಳಿಂದ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸಂಗ್ರಹವು ಶೇ 25.8 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ₹57,580 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.</p><p>ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಸಿಜಿಎಸ್ಟಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸಂಗ್ರಹವು ಕ್ರಮವಾಗಿ ₹52,140 ಕೋಟಿ . ಮತ್ತು ₹ 61,331 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟಿತ್ತು. ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಐಜಿಎಸ್ಟಿ ಸಂಗ್ರಹವು ₹1.29 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.</p><p>ಮರುಪಾವತಿ ಶೇ 19.3 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ₹31,793 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿತ್ತು.</p>