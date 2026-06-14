<p><strong>ಮುಂಬೈ</strong>: ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಆರ್ಐಎಲ್) ತನ್ನ 49ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಗೆ (ಎಜಿಎಂ) ಮುನ್ನ ತನ್ನ ಷೇರುದಾರರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಆಧಾರಿತ 'ಎಜಿಎಂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್' ಸೇವೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದೆ.</p><p>ಕಂಪನಿಯು ಸತತ ಆರನೇ ವರ್ಷವೂ ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ 44 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಷೇರುದಾರರು ಎಜಿಎಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ, ದಾಖಲೆಗಳು, ಮತದಾನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಸಹಾಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.</p><p>ಕಂಪನಿಯು ಎಜಿಎಂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ವಾಟ್ಸಪ್ ಸಂಖ್ಯೆ 79771 11111 ರಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಷೇರುದಾರರು ಕೇವಲ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ವಾಟ್ಸಪ್ ‘ಹಾಯ್’ ಎಂದು ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಂತರ ಚಾಟ್ಬಾಟ್ನ ಮೆನು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಎಜಿಎಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.</p><p>ರಿಲಯನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು 2020 ರಲ್ಲಿ ಎಜಿಎಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಎಜಿಎಮ್ಗಾಗಿ ಮೀಸಲಾದ ವಾಟ್ಸಪ್ ಚಾಟ್ಬಾಟ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಕಂಪನಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. </p><p>ಕಂಪನಿಯು ಒಟ್ಟು 44,21,289 ಷೇರುದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ಎಜಿಎಂ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಎಜಿಎಂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಮತ್ತು ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಯಾಗಿರುವ ಜಿಯೋ ಹ್ಯಾಪ್ಟಿಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ.</p><p><strong>ಎಜಿಎಂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ?</strong></p><p>ಷೇರುದಾರರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ 79771 11111 ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿ. ವಾಟ್ಸಪ್ ತೆರೆದು ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಚಾಟ್ ವಿಂಡೋಗೆ ಹೋಗಿ ‘ಹಾಯ್’ ಎಂದು ಬರೆದು ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿ. ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮೆನು ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ. ಎಜಿಎಂ, ಇ-ವೋಟಿಂಗ್, ಇನ್ಸ್ಟಾ ಪೋಲ್, ಡಿವಿಡೆಂಡ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್, ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಹಾಯ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಷೇರುದಾರರು ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಸಹಾಯವಾಣಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>