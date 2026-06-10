<p><strong>ಮುಂಬೈ:</strong> ಫೇಸ್ಬುಕ್ನ ಮಾತೃಸಂಸ್ಥೆ ಮೆಟಾ ಮತ್ತು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಎ.ಐ. ಬಲದ ದತ್ತಾಂಶ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಿವೆ. ಇದು ಜಾಮ್ನಗರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಒಪ್ಪಂದದ ಭಾಗವಾಗಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯು 168 ಮೆಗಾವಾಟ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ದತ್ತಾಂಶ ಕೇಂದ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಿದೆ. ಇದು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಲಿದೆ. ಮೆಟಾ ಕಂಪನಿಯು ಈ ಕೇಂದ್ರದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.</p>.<p>ಒಪ್ಪಂದದ ಹಣಕಾಸು ಆಯಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಿಲ್ಲ. ‘ಮೆಟಾ ಕಂಪನಿಯಂತಹ ಜಾಗತಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಾಯಕನ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ದತ್ತಾಂಶ ಕೇಂದ್ರ ಇದು’ ಎಂದು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>