ರಿಲಯನ್ಸ್‌ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್‌ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಹುತೇಕ ಪೂರ್ಣ: ಮುಕೇಶ್‌

<p> ಮುಂಬೈ: ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ನಾಯಕತ್ವದ ಸ್ವರೂಪವು ಈಗ ಸ್ಪಷ್ಟ ರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಸಮೂಹದ ನಿರ್ವಹಣೆಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಬಹುತೇಕ ಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ 49ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆಯಲ್ಲಿ (AGM) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿಯವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇಶಾ, ಆಕಾಶ್ ಮತ್ತು ಅನಂತ್ ಅವರು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ (Board) ಮೂರು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಶಾ ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ (Consumer Business) ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರೆ, ಆಕಾಶ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು (Technology Business) ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅನಂತ್ ಇಂಧನ ವ್ಯವಹಾರದ (Energy Business) ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಶಾ, ಆಕಾಶ್ ಮತ್ತು ಅನಂತ್ ವಿಭಿನ್ನ ವ್ಯವಹಾರ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವರು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಸಮೂಹದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.</p><p>ಹೂಡಿಕೆದಾರರು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮ ರಂಗವು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ರಿಲಯನ್ಸ್ನ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಎಜಿಎಂನಲ್ಲಿ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸದೆ, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಅನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಉಳಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕನ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅವುಗಳು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶಕ್ತಿ, ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯದಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅಂಬಾನಿ ಹೇಳಿದರು. ಇದೇ ಆಲೋಚನೆಯೊಂದಿಗೆ, ರಿಲಯನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ನಿರಂತರತೆಗಾಗಿ '5-ಎಸ್' (5-S) ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ 5-ಎಸ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ನ ಮೊದಲ ಅಂಶವೇ 'ಸಕ್ಸೆಷನ್' (Succession) ಅಂದರೆ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರವಾಗಿದೆ.</p><p>ಆದಾಗ್ಯೂ, ತಾವು ರಿಲಯನ್ಸ್ಗೆ ಸಕ್ರಿಯ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ನೀಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದಾಗಿ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಕಂಪನಿಯ ಭವಿಷ್ಯವು ಕೇವಲ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕೈಗಳಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಕೈಗಳಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.</p><p>ಎಜಿಎಂನಲ್ಲಿ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರು ರಿಲಯನ್ಸ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪಯಣವನ್ನು 'ಸ್ಥಾಪಕರ ಮನಸ್ಥಿತಿ'ಗೆ (Founders Mindset) ಹೊಂದಿಸಿದರು. ರಿಲಯನ್ಸ್ನ ಯಶಸ್ಸಿನ ರಹಸ್ಯವು ಈ ಎರಡು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯೂ ತಾನೇ ರಿಲಯನ್ಸ್ನ ಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ತಾನೇ ಮೊದಲ ಪೀಳಿಗೆ ಎಂದು ನಂಬಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ತಾವು 25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನೇ ಇಶಾ, ಆಕಾಶ್ ಮತ್ತು ಅನಂತ್ ಈಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ಹಣಕಾಸು ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿಪರ ಅಡಿಪಾಯದೊಂದಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉದ್ಯಮವೂ ಇಂದಿನ ರಿಲಯನ್ಸ್ನಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಲ್ಲದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಾವು ಕಾಣುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p><p>ಜಿಯೋ ಐಪಿಒ (Jio IPO), ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ನ್ಯೂ ಎನರ್ಜಿ, ಎಫ್ಎಂಸಿಜಿ (FMCG) ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ರಫ್ತಿನಂತಹ ಹಲವು ದೊಡ್ಡ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಗುರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ರಿಲಯನ್ಸ್ನ ಈ ನಾಯಕತ್ವದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಒಟ್ಟು ಎಬಿಟಾ (EBITDA) ಅನ್ನು ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಎಜಿಎಂನಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಎಬಿಟಾವನ್ನು ದುಪ್ಪಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡುತ್ತಾ, ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದ ಎಬಿಟಾವನ್ನು (Consolidated EBITDA) ದುಪ್ಪಟ್ಟು, ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಮಗಿದೆ ಎಂಬ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗಿದೆ’ ಎಂದರು. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮೌಲ್ಯ ವರ್ಧನೆಗಾಗಿ ಐದು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದೆ. </p><p>ಅವುಗಳೆಂದರೆ: ಓಟುಸಿ (O2C) ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಆಯಿಲ್-ಟು-ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್-ಅಂಡ್-ನ್ಯೂ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು. ನ್ಯೂ ಎನರ್ಜಿ (ಹಸಿರು ಇಂಧನ) ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವುದು. 'ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್' ಅನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನಿಗಾಗಿ ಎಐ (AI) ಆಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. ಎಫ್ಎಂಸಿಜಿ (FMCG) ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಎಫ್ಎಂಸಿಜಿ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸುವುದು. 2032ರ ವೇಳೆಗೆ 125 ರಿಂದ 150 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ರಫ್ತು ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪುವುದು ಎಂದು ಅಂಬಾನಿಯವರು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>