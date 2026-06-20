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ರಿಲಯನ್ಸ್‌ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್‌ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಹುತೇಕ ಪೂರ್ಣ: ಮುಕೇಶ್‌

ಇಶಾ, ಆಕಾಶ್ ಮತ್ತು ಅನಂತ್ ಅವರಿಗೆ ರಿಲಯನ್ಸ್‌ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ನೇತೃತ್ವ.
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ಜೂನ್ 2026, 13:18 IST
Last Updated : 20 ಜೂನ್ 2026, 13:18 IST
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Mukesh AmbaniReliance Industries

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