ಬುಧವಾರ, 11 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homebusinesscommerce news

50 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ; ರಿಲಯನ್ಸ್‌ ಹೂಡಿಕೆ

ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್‌ ಘೋಷಣೆ
ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 11 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 14:01 IST
Last Updated : 11 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 14:01 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ರಿಲಯನ್ಸ್‌ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್‌
ರಿಲಯನ್ಸ್‌ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್‌
AmericaDonald TrumpReliance group

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT