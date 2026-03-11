50 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ; ರಿಲಯನ್ಸ್‌ ಹೂಡಿಕೆ

<p><strong>ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್/ ನವದೆಹಲಿ (ಪಿಟಿಐ):</strong> ‘50 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಭಾರತದ ಉದ್ಯಮಿ ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರು ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಹೊಂದಲಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಅಮೆರಿಕದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದು’ ಎಂದು ಈ ವೇಳೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಮೆರಿಕದ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ರಾಜ್ಯದ ಬ್ರೌನ್ಸ್ವಿಲ್ಲೆಯಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕದ ಶೆಲ್ ಆಯಿಲ್ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ಫಸ್ಟ್ ರಿಫೈನಿಂಗ್ (ಎಎಫ್ಆರ್) ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p class="bodytext">ಇಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುವ ತೈಲವನ್ನು 20 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಖರೀದಿಸಲು ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ವರ್ಷದ ಎರಡನೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ನಡೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. </p>.<p class="bodytext">‘ರಿಲಯನ್ಸ್ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. 300 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಹೂಡಿಕೆಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. 10 ಅಂಕಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದರಿಂದ 9 ಅಂಕಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಆಗಲಿದೆ’ ಎಂದು ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ‘ಟ್ರೂಥ್’ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p class="bodytext">ಒಪ್ಪಂದದ ಕುರಿತಂತೆ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.</p>.<p class="bodytext">ರಿಲಯನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಗುಜರಾತ್ನ ಜಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದಿನವೊಂದಕ್ಕೆ 12.40 ಲಕ್ಷ ಬ್ಯಾರಲ್ಗಳಷ್ಟು ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕೈಹಾಕಿದೆ.</p>.<p class="bodytext">ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಈ ಘಟಕವು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡರೆ, 1977ರಲ್ಲಿ ಲೂಸಿಯಾನದ ಮ್ಯಾರಾಥಾನ್ಸ್ ಗ್ಯಾರಿವಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿದ್ದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ನಂತರದಲ್ಲಿ ತಲೆ ಎತ್ತಲಿರುವ ಬೃಹತ್ ಘಟಕ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ಪಾತ್ರವಾಗಲಿದೆ. ಯೋಜನೆ ಮುಗಿಯುವ ಅವಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಅಥವಾ ಎಎಫ್ಆರ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. </p>.<p class="bodytext">ಉದ್ಯಮ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 4ರಿಂದ 5 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ವೆಚ್ಚವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p class="bodytext">ಅಮೆರಿಕವು ಪ್ರಸಕ್ತ 132 ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ದಿನವೊಂದಕ್ಕೆ 18.4 ಮಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಇಂಧನ ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗವು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈಗಿರುವ ಬಹುತೇಕ ಘಟಕಗಳು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚವೂ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>