<p><strong>ಮುಂಬೈ</strong>: ಪ್ರಸಕ್ತ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಕಂಪನಿಯು ₹18,645 ಕೋಟಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದೆ. </p>.<p>ಕಳೆದ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ₹18,540 ಕೋಟಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರ ಸರಳೀಕರಣದಿಂದ ಕಂಪನಿಯ ರಿಟೇಲ್ ವಹಿವಾಟು ಮಂದಗೊಂಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಲಾಭದ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಶುಕ್ರವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ. </p>.<p>ಕಂಪನಿಯ ವರಮಾನವು ₹2.69 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, 2024ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ₹2.43 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಷ್ಟಿತ್ತು.</p>.<p>ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿರುವ ಜಿಯೊ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಲಾಭವು ಶೇ 11.3ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ₹7,629 ಕೋಟಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಚಂದಾದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳ, ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಬರುವ ವರಮಾನದಲ್ಲಿನ (ಎಆರ್ಪಿಯು) ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆಗಳಿಂದ ಲಾಭವು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಬರುವ ವರಮಾನ ₹213.7ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ₹203.3 ಆಗಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>