<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ರೋಹಿತ್ ಜೈನ್ ಅವರನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ (ಆರ್ಬಿಐ) ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಟಿ. ರವಿಶಂಕರ್ ಅವರಿಂದ ತೆರವಾಗಿರುವ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಜೈನ್ ಅವರು ತುಂಬಲಿದ್ದಾರೆ. ಜೈನ್ ಅವರ ನೇಮಕವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸಂಪುಟದ ನೇಮಕಾತಿಗಳ ಸಮಿತಿಯು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ.</p>.<p>ಜೈನ್ ಅವರು ಈಗ ಆರ್ಬಿಐನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಬಿಐ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಗವರ್ನರ್ಗಳು ಇರಬೇಕು.</p>.<p>ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಜೆ., ಪೂನಮ್ ಗುಪ್ತ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಸಿ. ಮುರ್ಮು ಅವರು ಆರ್ಬಿಐನ ಇತರ ಮೂವರು ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಗವರ್ನರ್ಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>