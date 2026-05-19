ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಕುಸಿತ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಜಾಗತಿಕ ಯುದ್ಧ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ನಡುವೆ ಭಾರತದ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿತದ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿಅಮೆರಿಕ ಡಾಲರ್ ಎದುರು ಭಾರತದ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ 18 ಪೈಸೆ ಕುಸಿದು 96.38ರಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ಆರಂಭಿಸಿದೆ.</p><p>ಸತತ 8ನೇ ದಿನವೂ ಭಾರತದ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಆಮದಿನ ಮೇಲೆ ಬಹುವಾಗಿ ಅವಲಂಬನೆ ಇರುವ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಸೋಮವಾರ ₹96.19ಕ್ಕೆ ವಹಿವಾಟು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಿದ್ದ ರೂಪಾಯಿ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಕುಸಿತ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.</p><p>ಯುದ್ಧದ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಫಾರೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಬೇರೆಡೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವತ್ತ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಅಮೆರಿಕ ಡಾಲರ್, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬಾಂಡ್ಗಳಂತಹ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯತ್ತ ಬಂಡವಾಳ ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಇತ್ತ, ದೇಶೀಯ ಷೇರು ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳಾ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಿಫ್ಟಿ ತುಸು ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ವಹಿವಾಟು ಆರಂಭಿಸಿವೆ. ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 366.71 ಅಂಶಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 75,706.88ರಲ್ಲಿ. ನಿಫ್ಟಿ 107.45 ಅಂಶ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು 23,760ರಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ಆರಂಭಿಸಿವೆ.</p><p>ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸದಿರುಲು ಟ್ರಂಪ್ ನಿರ್ಧರಿಸಿರುವುದು ಷೇರುಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. </p><p>16 ಪ್ರಮುಖ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ವಹಿವಾಟು ಆರಂಭಿಸಿದವು. ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಷೇರುಗಳು ತಲಾ ಶೇ 0.3 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿವೆ. </p> .<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>