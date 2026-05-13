1 ಡಾಲರ್ = ₹ 95.67: ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಸಿದ ರೂಪಾಯಿ

<p><strong>ಮುಂಬೈ</strong>: ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ದರ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಡಾಲರ್ ಎದುರು ರೂಪಾಯಿ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ.</p><p>ಅಂತರಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯದ ವೇಳೆ ಬುಧವಾರ, ಡಾಲರ್ ವಿರುದ್ಧ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯವು 95.80ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದು, ನಂತರ ಅಲ್ಪ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡು 95.67ಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರಗೊಂಡಿದೆ.</p><p>ಚಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳಿ ಆಮದು ಸುಂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವುದು ಡಾಲರ್ ಎದುರು ರೂಪಾಯಿ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿದ್ದರೂ, ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಸದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಯು ರೂಪಾಯಿ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಫೊರೆಕ್ಸ್ ವಹಿವಾಟುದಾರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಡಾಲರ್ ಎದುರು ರೂಪಾಯಿಯು ಏಷ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಕರೆನ್ಸಿಗಳಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಕಳಪೆ ಸಾಧನೆ ತೋರಿದ್ದು, ಈ ವರ್ಷ ಈವರೆಗೆ ಶೇ 6ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಅನುಭವಿಸಿದೆ.</p><p>ದಿನದ ವಹಿವಾಟಿನ ವೇಳೆ ಡಾಲರ್ ಎದುರು ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯವು 95.80ವರೆಗೂ ಕುಸಿದಿತ್ತು. ನಂತರ, ಕನಿಷ್ಠ 95.51 ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡಿತ್ತು. ವಹಿವಾಟಿನ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ₹ 95.67ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರಗೊಂಡಿದೆ.</p>