ಅಮೆರಿಕ ಡಾಲರ್ ಎದುರು ಮತ್ತೆ 47 ಪೈಸೆ ಕುಸಿದ ಭಾರತದ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ

<p><strong>ಮುಂಬೈ</strong>: ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಉದ್ವಿಗ್ನ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಡಾಲರ್ ಎದುರು ಭಾರತದ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತೆ 47 ಪೈಸೆ ಕುಸಿದು 95.73ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.</p><p>ಅಮೆರಿಕ ಡಾಲರ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲ ದೇಶೀಯ ಪೇಟೆಗಳು ಸಹ ರೂಪಾಯಿ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ ಎಂದು ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಅಂತರಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಡಾಲರ್ ಎದುರು ₹95.43ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ದಿನದ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ 95.33ರವರೆಗೆ ಏರಿತ್ತು. ದಿನದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 95.73ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರಗೊಂಡಿತು. ಈ ಮೂಲಕ 47 ಪೈಸೆ ಕುಸಿತ ದಾಖಲಿಸಿತು.</p><p>ಸೋಮವಾರ 34 ಪೈಸೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ದಿನದಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ₹95.26ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರಗೊಂಡಿತ್ತು. ಡಾಲರ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಚೇತರಿಕೆಗೆ ಆರ್ಬಿಐ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿತ್ತು.</p><p>ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ ದಾಳಿ ಆತಂಕದ ನಡುವೆ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಕುಸಿತದ ಹಾದಿ ಹಿಡಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಶೇರ್ಖಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಅನೂಕ್ ಚೌಧರಿ ಹೇಳಿದ್ಧಾರೆ.</p><p>ಯುದ್ಧ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಇರಾನ್ ಜೊತೆ ಉತ್ತಮ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಸೋಮವಾರ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇರಾನ್ ತನ್ನ ಪರಮೋಚ್ಛ ನಾಯಕನೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಲು ನಿಯೋಜಿಸಿರುವ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಂವಹನ ಜಾಲಗಳಿಂದಾಗಿ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈ ನಡುವೆ, ದೇಶೀಯ ಷೇರು ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳಾದ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 479.26 ಅಂಗಳ ಕುಸಿತ ಕಂಡು 76,009.70ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದರೆ, ನಿಫ್ಟಿ 118 ಅಂಶಗಳ ಕುಸಿತ ಕಂಡು 23,913.70ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.</p><p>ವಿದೇಶಿ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸೋಮವಾರ ₹821.75 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿನಿಮಯ ದತ್ತಾಂಶದಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>