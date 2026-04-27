‘ರಷ್ಯಾ ತೈಲ: ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲ್ಲ’

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಭಾರತವು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಕುರಿತ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು (ಆರ್ಟಿಐ) ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಇದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಘಟಕ (ಪಿಪಿಎಸಿ) ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಘಟಕವು ಕೇಂದ್ರ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ಘಟಕದ ನಿಲುವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗ (ಸಿಸಿಐ) ಬೆಂಬಲಿಸಿದೆ.</p>.<p class="bodytext">2022ರ ಜೂನ್ನಿಂದ 2025ರ ಜೂನ್ವರೆಗೆ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತರಿಸಿಕೊಂಡ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಕುರಿತ ವಿವರ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿ ಆರ್ಟಿಐ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಯೊಂದನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p class="bodytext">ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್, ಹಿಂದುಸ್ತಾನ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ, ಭಾರತ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ, ಒಎನ್ಜಿಸಿ ವಿದೇಶ್, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮತ್ತು ನಯಾರಾ ಎನರ್ಜಿಯಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ತರಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಂಬ ವಿವರವನ್ನೂ ಕೋರಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p class="bodytext">ಈ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ (ಸಿಪಿಐಒ) ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರು. 'ಯಾವ ದೇಶದಿಂದ ಹಾಗೂ ಯಾವ ಕಂಪನಿಗೆ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿಯು ವಾಣಿಜ್ಯಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ಗೋಪ್ಯವಾದುದು. ಅದರ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆರ್ಟಿಐ ಕಾಯ್ದೆ 2005ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 8(1)ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಿತಿ ಇದೆ. ಆದರೂ, ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಒಟ್ಟು ಆಮದು ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪಿಪಿಎಸಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು' ಎಂದು ಸಿಪಿಐಒ ಹೇಳಿದ್ದರು.</p>.<p class="bodytext">ಮೊದಲ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಈ ನಿಲುವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯಿತು. ಈಚೆಗೆ ನಡೆದ ವಿಚಾರಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರರು, 'ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನನಗೆ ಒದಗಿಸಿಲ್ಲ, ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ' ಎಂದು ವಾದಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p class="bodytext">ಆಯೋಗವು ಮಧ್ಯಂತರ ತೀರ್ಮಾನದಲ್ಲಿ 'ಕೋರಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಆಗುತ್ತದೆ, ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಜೊತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಬಂಧದ ಮೇಲೆಯೂ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, 'ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಜಾಗತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಜೊತೆಯೂ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.