ಭಾನುವಾರ, 21 ಜೂನ್ 2026
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ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆ: ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ

ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಆಮದು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಇಳಿಕೆ
ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 21 ಜೂನ್ 2026, 16:06 IST
Last Updated : 21 ಜೂನ್ 2026, 16:06 IST
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