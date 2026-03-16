ಸೋಮವಾರ, 16 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಕುಸುಬೆ ದರ ಕುಸಿತ: ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ರೈತ

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್‌ ಕುಸುಬೆ ಸರಾಸರಿ ₹5,097ರಂತೆ ಬಿಕರಿ
ಬಸೀರ ಅಹ್ಮದ್ ನಗಾರಿ
Published : 15 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 23:30 IST
ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸುಬೆಗೆ ಎಂಎಸ್‌ಪಿಗಿಂತಲೂ ಕಮ್ಮಿ ದರವಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ಕುಸುಬೆ ಖರೀದಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆಯಬೇಕು
-ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಮಮಶೆಟ್ಟಿ, ರೈತ ಮುಖಂಡ ಕಲಬುರಗಿ
ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಲ ಕುಸುಬೆ ಬೇಸಾಯ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದು ಆದೇಶ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು
-ಸಮದ್ ಪಟೇಲ್‌, ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಲಬುರಗಿ
