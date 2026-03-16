ಕುಸುಬೆ ದರ ಕುಸಿತ: ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ರೈತ

ಕಲಬುರಗಿ: ಎಣ್ಣೆಕಾಳು ಬೆಳೆ ಕುಸುಬೆ ದರವು ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಕೃಷಿಕರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ, ಬೀದರ್, ರಾಯಚೂರು, ವಿಜಯಪುರ, ಗದಗ, ಹಾವೇರಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೈತರು ಕುಸುಬೆ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಡುಗೆಎಣ್ಣೆ ದರ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಎಣ್ಣೆಕಾಳು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಉತ್ತಮ ದರ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿತ್ತು.

ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 16 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಸುಬೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಕಲಬುರಗಿ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ, ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಕುಸುಬೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹3,500 ಹಾಗೂ ಗರಿಷ್ಠ ₹4,800 (ಮಾರ್ಚ್ 14)ರಂತೆ ಬಿಕರಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಫೆಬ್ರುವರಿ 1ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 15ರ ತನಕ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಎಪಿಎಂಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 13,864 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಕುಸುಬೆ ಆವಕವಾಗಿದ್ದು, ಸರಾಸರಿ ₹5,097 ದರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದು ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಗಿಂತಲೂ ಕಮ್ಮಿ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 2025–26ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಕುಸುಬೆಗೆ ₹5,490 ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಕುಸುಬೆ ಖರೀದಿಗೆ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಾರ್ಚ್ 7ರಂದು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದೆ. ಆದರೆ, ಈತನಕ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆದಿಲ್ಲ.

ಕಾಯುವಿಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯ: 'ನಾನು ಆರು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸುಬೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದು, ಸರಾಸರಿ ಐದು ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಇಳುವರಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದರೆ, ದರ ಕುಸಿತದಿಂದ ಬೇಸರವಾಗಿದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಂಚೋಳಿಯ ರೈತ ದಶರಥ ನಾಯನೂರ.

'ಬಿತ್ತನೆ ವೇಳೆ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಕುಸುಬೆ ದರ ₹10 ಸಾವಿರದ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಅದರ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಉತ್ತಮ ದರ ಸಿಗುವ ತನಕ ಕಾಯುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅವರು.

'10 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆದು ಕುಸುಬೆ ಬಿತ್ತಿದ್ದೆ. 53 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಇಳುವರಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಹೊಲದ ಬಾಡಿಗೆ ನೀಡಲು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ₹5 ಸಾವಿರ ದರದಲ್ಲೇ ಮಾರಿದೆ. ಲಾಭವೇ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ರಾಮಲಿಂಗಪ್ಪ ಬಾನರ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸುಬೆಗೆ ಎಂಎಸ್ಪಿಗಿಂತಲೂ ಕಮ್ಮಿ ದರವಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ಕುಸುಬೆ ಖರೀದಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆಯಬೇಕು -ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಮಮಶೆಟ್ಟಿ, ರೈತ ಮುಖಂಡ ಕಲಬುರಗಿ

ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಲ ಕುಸುಬೆ ಬೇಸಾಯ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದು ಆದೇಶ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು -ಸಮದ್ ಪಟೇಲ್, ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಲಬುರಗಿ