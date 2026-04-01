ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ

ಸವದತ್ತಿ: 'ನಗರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ 984ನೇ ಶಾಖೆ ತೆರೆಯುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಜಾಲ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಇದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶದ 55ನೇ ಶಾಖೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಸೇವೆಗೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರಂತರ ಬದ್ಧತೆ ತೋರುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಶಾಸಕ ವಿಶ್ವಾಸ ವೈದ್ಯ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಎಸ್ಎಲ್ಎಒ ಕ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ನೂತನ ಶಾಖೆಯನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮತ್ತು ನವೀನ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಟ್ರಾನ್ನೆ ನೆಗರಾಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಮೂಲಿಮಠದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದರು. ಶಾಸಕ ವಿಶ್ವಾಸ ವೈದ್ಯ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಜೋಶಿ, ಬಿಇಓ ಎ.ಎ. ಖಾಜಿ, ನಗರಸಭೆ ಆಯುಕ್ತ ಸಂಗನಬಸಯ್ಯ ಗದ್ದಗಿಮಠ, ಪಿ.ಐ.ಸುರೇಶ ಬೆಂಡೆಗುಂಬಳ, ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸಂಜೀವ್ ಗಲಗಲಿ, ಡಿಆರ್ಎಚ್ ಅರುಣ್ ಕಾಮತ್ ಎಸ್, ಶಾಖಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಅಜಯ ಡಾಂಗೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಗ್ರಾಹಕರು, ಸ್ಥಳೀಯ ಗಣ್ಯರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>