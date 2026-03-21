<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಷೇರು ಮಾರಾಟ (ಐಪಿಒ) ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬಂಡವಾಳ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಎಸ್ಬಿಐ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಐಪಿಒ ಕುರಿತ ಕರಡು ದಾಖಲೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು (ಡಿಆರ್ಎಚ್ಪಿ) ಭಾರತೀಯ ಷೇರುಪೇಟೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಗೆ (ಸೆಬಿ) ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಫರ್ ಫಾರ್ ಸೇಲ್ (ಒಎಫ್ಎಸ್) ಮೂಲಕ 20.37 ಕೋಟಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಎಸ್ಬಿಐ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಎಸ್ಬಿಐ ಫಂಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಎಸ್ಬಿಐ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಅಮುಂಡಿ ಕಂಪನಿಯ ಜಂಟಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಕಂಪನಿಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಶೇ 61.98 ಮತ್ತು ಶೇ 36.40ರಷ್ಟು ಷೇರನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.</p>.<p>ಎಸ್ಬಿಐ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಎಸ್ಬಿಐ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ಹೊಂದಿದ್ದು, 1987ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದೆ.</p>.