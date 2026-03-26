ಹಣಕಾಸು: ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಹಲವು ತೊಡಕು

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 33.72 ಕೋಟಿ ಕುಟುಂಬಗಳಿವೆ. ಈ ಪೈಕಿ 3.21 ಕುಟುಂಬಗಳು (ಶೇ 9.5ರಷ್ಟು) ಮಾತ್ರ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ಈ ಪೈಕಿ ಶೇ 60ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಕಡಿಮೆ ಗಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವುದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಂಚಲತೆ, ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಶುಲ್ಕಗಳಿಂದಾಗಿ ಶೇ 40ರಷ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳು ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆದಿವೆ.

ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು, ಇಟಿಎಫ್ಗಳು, ಷೇರುಗಳು, ಫ್ಯೂಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪ್ಶನ್ಸ್ (ಎಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒ), ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಾಲಪತ್ರಗಳು, ಪರ್ಯಾಯು ಹೂಡಿಕೆ ನಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ (ಎಐಎಫ್) ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಹಲವು ಸವಾಲುಗಳು ಇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ.

ಹೂಡಿಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ತಿಳಿಯದೇ ಇರುವುದು, ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಹಣ ನಷ್ಟ ಆಗಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಭಯ, ಗಳಿಕೆಯ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ, ನಿಧಿ ನಿರ್ವಾಹಕರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯ ಕೊರತೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಶುಲ್ಕಗಳು, ವೆಚ್ಚಗಳು, ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದು, ಕುಟುಂಬಗಳು, ಸ್ನೇಹಿತರು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡದಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿರುವುದು, ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಅಡಚಣೆಗಳಾಗಿವೆ.

ಆಧಾರ: ಸೆಬಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ