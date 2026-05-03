ಭತ್ತದ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತ: ರೈತರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ

ಶಹಾಪುರ: ಬೇಸಿಗೆ ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ರೈತರು ಬೆಳೆದ ಭತ್ತ ಬೆಳೆಗೆ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತದಿಂದ ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕ– ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದ ಬಿಸಿ ಭತ್ತ ಬೆಳೆಗೆ ತಟ್ಟಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಭತ್ತ ಬೆಳೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಭತ್ತ ಬೆಳೆದ ರೈತರು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಭತ್ತ ವಿವಿಧ ತಳಿಗಳಿಗೆ 15 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಉತ್ತಮ ಧಾರಣಿ ಇತ್ತು. ಈಗ ಪ್ರತಿ 70 ಕೆ.ಜಿ ಭತ್ತಕ್ಕೆ ₹500 ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ, 70 ಕೆ.ಜಿ ಭತ್ತಕ್ಕೆ ₹1,600 ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ₹ 40 ಸಾವಿರ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಳುವರಿ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 30 ರಿಂದ 32 ಚೀಲ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಜಮೀನು ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದು ಭತ್ತ ಬೆಳೆದ ರೈತರು ಮಾತ್ರ ಸಾಲದ ಸೂಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರೈತ ಮುಖಂಡ ಮಲ್ಲಪ್ಪ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>