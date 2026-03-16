‘ಕರಡಿ ಕುಣಿತ’ಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್, ಷೇರುಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ತುಸು ಚೇತರಿಕೆ

ಮುಂಬೈ: ಕಳೆದ ವಾರದ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ 'ಕರಡಿ ಕುಣಿತ'ಕ್ಕೆ ತತ್ತರಿಸಿದ್ದ ದೇಶದ ಷೇರುಪೇಟೆಯು, ಸೋಮವಾರದ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ತುಸು ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡಿವೆ.

ವಾಹನ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಫ್ಎಂಸಿಜಿ ವಲಯದ ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರುಗಳ ಖರೀದಿ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ದೇಶದ ಷೇರುಪೇಟೆ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿವೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಂಬೈ ಷೇರುಪೇಟೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 938 ಅಂಶ (ಶೇ 1.26ರಷ್ಟು) ಏರಿಕೆಯಾಗಿ, 75,502ರಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಷೇರುಪೇಟೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ ನಿಫ್ಟಿ 257 ಅಂಶ (ಶೇ 1.11ರಷ್ಟು) ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿ, 23,408ರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ.

'ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಅಲ್ಪ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಅಡಚಣೆ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಷೇರುಪೇಟೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ದೊರೆಯಲಿದೆ' ಎಂದು ಜಿಯೋಜಿತ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ವಿನೋದ್ ನಾಯರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ದರವು ಶೇ 1.41ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತೀ ಬ್ಯಾರಲ್ ದರವು 104.4 ಡಾಲರ್ ಆಗಿದೆ.