₹50 ಸಾವಿರ ದಾಟಿದ ಚಾಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ

ರಾಜೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ

ಶಿರಸಿ: ಮಲೆನಾಡಿನ ಪ್ರಮುಖ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಯಾದ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚಾಲಿ ಅಡಿಕೆಯ ಧಾರಣೆ ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಲಿ ಅಡಿಕೆ ದರವು ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ₹50 ಸಾವಿರ ತಲುಪುವ ಮೂಲಕ ಬೆಳೆಗಾರರಲ್ಲಿ ಆಶಾವಾದ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ದರ ಏರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಪೂರೈಕೆ ಕೊರತೆಯೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಇಳುವರಿಯ ಪೈಕಿ ಕೇವಲ ಶೇ 35ರಿಂದ 45ರಷ್ಟು ಬೆಳೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಅಡಿಕೆ ಇಳುವರಿ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕುಸಿದಿರುವುದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಬಹುಪಾಲು ಬೆಳೆಗಾರರ ಬಳಿ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಅಡಿಕೆ ದಾಸ್ತಾನು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುವುದು ದರ ಏರಿಕೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದೆ.

'ಸಹಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬಲವಾಗಿರುವ ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಾರರು ದರ ಏರಿಕೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆಯನ್ನು ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡುವ ಪದ್ಧತಿ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ವರ್ಷ ದಾಸ್ತಾನು ಪ್ರಮಾಣವು ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ' ಎಂದು ಶಿರಸಿಯ ಟಿಎಂಎಸ್ ಸಹಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ವಿನಯ ಹೆಗಡೆ ಮಂಡೇಮನೆ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

'ಹಳೆಯ ಚಾಲಿ ಅಡಿಕೆ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ₹46 ಸಾವಿರದಿಂದ ₹49 ಸಾವಿರದವರೆಗೆ ದರವಿತ್ತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಯ ದರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಹೊಸ ಚಾಲಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ಅಂದಾಜು ₹10 ಸಾವಿರದಷ್ಟು ದರ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅವರು.

'ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚಾಲಿ ಅಡಿಕೆಯ ದರವು ಕನಿಷ್ಠ ₹45 ಸಾವಿರದಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡು, ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಗರಿಷ್ಠ ₹50 ಸಾವಿರದ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನದ ಕೊರತೆ ಮುಂದುವರಿದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದರ ಇನ್ನೂ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ' ಎಂದು ವರ್ತಕರು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿವಿಧ ರೋಗಬಾಧೆ ಹಾಗೂ ಮಳೆಯ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಿಂದ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ, ಈಗಿನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿನ ಸಮಾಧಾನ ತಂದಿದೆ' ಎಂಬುದು ಬೆಳೆಗಾರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260409-20-1801880391