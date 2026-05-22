‘ಶರಾವತಿ’ಗೆ ₹3 ಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ

<p>ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ: ‘25 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿರುವ ಶರಾವತಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ₹3.04 ಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ದಾಖಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯು ₹146 ಕೋಟಿ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ’ ಎಂದು ಸಂಘದ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವಾನಿ ವಿಜಯದೇವ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘2001ರಲ್ಲಿ ಸಂಘ ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ ಹಲವರು ಹೀಯಾಳಿಸಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ಸವಾಲಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೆವು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂದಾಜು ₹193 ಕೋಟಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಗುರುವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ನಿಯಮ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಆಗಲೇ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದೆವು. ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿ, ಮತಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ನೌಕರ ವರ್ಗವನ್ನು ಹೊಂದುವ ಮೂಲಕ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಸಂಸ್ಥೆ ಸಿದ್ಧವಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ವಸೂಲಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ 78ರಷ್ಟಿದೆ. ಕೆಲವರು ₹1 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ಪಡೆದು 15–20 ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ತೀರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಬಡ್ಡಿ ಸೇರಿ ಆ ಮೊತ್ತ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಬಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ. ನಾವು ಠೇವಣಿದಾರರಿಗೂ ಬಡ್ಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಹಣ ಇದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಮೃದ್ಧಿ ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಉತ್ಪನ್ನ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ರೇವತಿ ಅನಂತಮೂರ್ತಿ, ಶರಾವತಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ವಿ.ಅಜಿತ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುನಿತಾ ಬಿ.ಎಂ., ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಮಾರಾಟ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260522-42-1385889606</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>