ಭಾವಸಾರ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕೋ-ಆಪ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ₹ 50.13 ಲಕ್ಷ ಲಾಭ

ತಾಳಿಕೋಟೆ: ಪಟ್ಟಣದ ದಿ. ಭಾವಸಾರ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ ಲಿ., ನ ಕಳೆದ ಸಾಲಿನ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ವರದಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಾಧನೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಒಟ್ಟು ಎನ್.ಪಿ.ಎ. ಶೇ 1.68 ಹಾಗೂ ನಿವ್ವಳ ಎನ್.ಪಿ.ಎ. ಶೇ 0.00 ಪ್ರಮಾಣ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದೇವಿದಾಸ ಮಹೀಂದ್ರಕರ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಬ್ಯಾಂಕು ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾನದಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆ ತೋರಿದೆ. ಕಳೆದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಒಟ್ಟು ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ₹ 50.13 ಲಕ್ಷ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ವರ್ಷಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಠೇವುಗಳು ₹ 93.59 ಕೋಟಿ, ಸಾಲ ಹಾಗೂ ಮುಂಗಡಗಳು ₹ 59.32 ಕೋಟಿ ಹೊಂದುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ದುಡಿಯುವ ಬಂಡವಾಳವು ₹ 101.70 ಕೋಟಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಹಕರು, ಸದಸ್ಯರು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸವೇ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಆರ್ಥಿಕ ಫಲಿತಾಂಶದ ಸಾಧನೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ, ಠೇವಣಿದಾರರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಪರವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಚಂದ್ರಕಲಾ ರ. ಹಂಚಾಟೆ, ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳಾದ ಎ.ಕೆ. ಹಂಚಾಟೆ, ಎಸ್.ಕೆ. ಹಂಚಾಟೆ, ವಿ.ಡಿ. ದರ್ಜಿ, ಡಿ.ಟಿ. ಹಂಚಾಟೆ, ಎ.ಎನ್. ಮಹೀಂದ್ರಕರ, ಎಸ್.ಟಿ. ಹಂಚಾಟೆ, ಸವಿತ ಹಂಚಾಟೆ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ವೈ.ಎನ್. ಮಹೀಂದ್ರಕರ, ಸದಸ್ಯರು, ಇತರರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260507-26-649525044</p>