ತಾಳಿಕೋಟೆ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ₹1.62 ಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ

ತಾಳಿಕೋಟೆ: ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ದಿ.ತಾಳಿಕೋಟಿ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಯಮಿತವು 2025-26 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ₹ 1.62 ಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕೆ. ಸಿ. ಸಜ್ಜನ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅವರು ಬುಧವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, 67 ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ಇರುವ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ದಾವುಗಾಲು ಹಾಕುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾನದಂಡನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಒಟ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಪೂರ್ವ ಲಾಭ ₹ 4.78 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ವರ್ಷಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಠೇವುಗಳು ₹222.28 ಕೋಟಿ, ಸಾಲ ಹಾಗೂ ಮುಂಗಡಗಳು ₹ 152.1 ಕೋಟಿ ಹೊಂದಿದೆ. ದುಡಿಯುವ ಬಂಡವಾಳವು ₹ 224.34 ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹254.73 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಿ.ಆರ್.ಎ.ಆರ್. ಶೇ 15.42 ಆಗಿದ್ದು ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿದ ಶೇ 12 ಮಾನದಂಡಕ್ಕಿಂತ ಹಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ.ಎಸ್. ಯಾಳಗಿ, ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಐ.ಬಿ.ಬಿಳೇಭಾವಿ, ಎಂ. ಎಸ್. ಸರಶೆಟ್ಟಿ, ಡಿ. ಎಸ್. ಹೆಬಸೂರ, ಎಸ್. ಸಿ. ಪಾಟೀಲ, ಎ. ವಿ. ಹಜೇರಿ, ಡಿ. ಕೆ. ವಾಟೀಲ, ಪಿ. ವಿ. ಹಜೇರಿ, ಜಿ. ಬಿ. ಕೊಡಗಾನೂರ, ಎಸ್. ವಿ. ಬಡದಾಳಿ, ಆರ್. ಬಿ. ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಎಸ್. ವೈ ಬರದೇನಾಳ ಮತ್ತು ವ್ಯತ್ತಿಪರ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಂ. ಬಿ. ಕೊಣ್ಣೂರ, ಆರ್. ಎಸ್. ನೂಲಿಕರ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕಿ ಬಿ.ಕೆ. ಮಣ್ಣೂರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>