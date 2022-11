2024ರ ಮಾರ್ಚ್‌ ವೇಳೆಗೆ ಏರ್‌ ಇಂಡಿಯಾ, ವಿಸ್ತಾರಾ ವಿಲೀನ: ಟಾಟಾ ಸಮೂಹ ಘೋಷಣೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: 2024ರ ಮಾರ್ಚ್‌ ವೇಳೆಗೆ ಏರ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆ ವಿಸ್ತಾರಾ ಏರ್‌ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನು ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಟಾಟಾ ಸಮೂಹ ಮಂಗಳವಾರ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

Tata Group announces the consolidation of its airlines, Vistara and Air India by March 2024. pic.twitter.com/40QW2pBFzQ

ವಿಸ್ತಾರಾ ವಿಮಾನಯಾನ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು ಟಾಟಾ ಸಮೂಹದ ಜೊತೆ ಗೋಪ್ಯ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಿಂಗ‍ಪುರ ಏರ್‌ಲೈನ್ಸ್ (ಎಸ್‌ಐಎ) ಕಂಪನಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿತ್ತು.

ವಿಸ್ತಾರಾ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್‌ಐಎ ಪಾಲು ಹೊಂದಿದೆ. ಎರಡು ಕಂಪನಿಗಳ ವಿಲೀನದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ತಾನು ಟಾಟಾ ಸಮೂಹದ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ನಿಜ ಎಂಬುದನ್ನು ಎಸ್‌ಐಎ ಖಚಿತಪಡಿಸಿತ್ತು‌.

ವಿಸ್ತಾರಾದಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಸಮೂಹವು ಶೇ 51ರಷ್ಟು ಪಾಲು ಹೊಂದಿದೆ, ಏರ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಪೂರ್ಣ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಏರ್‌ಏಷ್ಯಾ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ 83.67ರಷ್ಟು ಪಾಲು ಹೊಂದಿದೆ.

ಎಸ್‌ಐಎ ಕಂಪನಿಯು ಸಿಂಗಪುರ ಷೇರುಪೇಟೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾತುಕತೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿಲ್ಲ.

Singapore Airlines (SIA) and Tata Sons (Tata) have agreed to merge Air India and Vistara, with SIA also investing Rs 20,585 million in Air India as part of the transaction.

