ನವದೆಹಲಿ (ಪಿಟಿಐ): 2025–26ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಮಾರ್ಚ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಸ್ಟೀಲ್ ಕಂಪನಿಯು ₹2,965 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>2024–25ರ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ₹1,201 ಕೋಟಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಲಾಭದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಕಂಪನಿಯ ಒಟ್ಟು ವರಮಾನವು ₹56,679 ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹63,518 ಕೋಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಂಪನಿಯ ಲಾಭ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>2025–26ರ ಪೂರ್ಣ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ₹10,885 ಕೋಟಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದ್ದರೆ, ವರಮಾನವು ₹2.33 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಷ್ಟಾಗಿದೆ. 2024–25ರಲ್ಲಿ ಇವು ಕ್ರಮವಾಗಿ ₹3,173 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ₹2.20 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಕಂಪನಿಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ₹1 ಮುಖಬೆಲೆಯ ಪ್ರತಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಷೇರಿಗೆ ₹4 ಲಾಭಾಂಶ ನೀಡಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ. ಕಳೆದ ಪೂರ್ಣ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು 3.16 ಕೋಟಿ ಟನ್ನಷ್ಟು ಉಕ್ಕು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>