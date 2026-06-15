ಟಾಟಾ: ದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ

<p>ನವದೆಹಲಿ (ಪಿಟಿಐ): ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಒಳಿತಾಗುವ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ₹2,000 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಅದರ ಸಿಇಒ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಶರ್ಮಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಗೊಂದಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಗಮನ ನೀಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ನಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಾವು, ನಮಗೆ ಸಿಗುವ ಲಾಭಾಂಶದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ದಾನ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ, ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ಕೆಲಸಗಳು ಸಮಾಜದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವವರನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತರಲು, ದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ. 122 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಕೆಲಸ ನಡೆದುಬಂದಿದೆ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>2025–26ನೆಯ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ಸ್ ಮೂಲಕ ₹1,600 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಇಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲ ಯವೊಂದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದರ ಜೊತೆ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ದೇಶದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260615-51-1003251641</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>