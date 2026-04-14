ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ, ಮತಾಂತರ ಕುರಿತು ಟಿಸಿಎಸ್‌ ತನಿಖೆ

ಮುಂಬೈ : ಟಿಸಿಎಸ್ ಕಂಪನಿಯ ನಾಸಿಕ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿರುವ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆರೋಪಗಳು 'ತೀವ್ರ ಕಳವಳಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಂಕಟ ಮೂಡಿಸುವಂಥದ್ದು' ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ಅವರು, ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಆರೋಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸತ್ಯ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಟಿಸಿಎಸ್ ಸಿಒಒ ಆರತಿ ಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್ ಅವರಿಂದ ಆಳವಾದ ತನಿಖೆಯೊಂದು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಟಿಸಿಎಸ್ನ ನಾಸಿಕ್ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಎಂಟು ಮಂದಿ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಅಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರಕುಳ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಮತಾಂತರಕ್ಕೆ ಬಲವಂತ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.

ಯಾವುದೇ ಬಗೆಯ ಬಲವಂತದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ದುರ್ನಡತೆಯನ್ನು ಟಾಟಾ ಸಮೂಹವು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವುದು ಖಂಡಿತ ಎಂದು ಅವರು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹಿರಿಯ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ, ದೂರುಗಳನ್ನು ಒಯ್ದಾಗ ಕಂಪನಿಯ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವಿಭಾಗವು ಅದನ್ನು ಆಲಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಂಟು ಮಂದಿ ಮಹಿಳಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಳೆದ ವಾರ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತನಿಖೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಎಸ್ಐಟಿ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಏಳು ಮಂದಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.