ಐಪಿಒಗೆ ದಾಖಲೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮಣಿಪಾಲ್‌ ಹೆಲ್ತ್‌

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಷೇರು ಮಾರಾಟ (ಐಪಿಒ) ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ₹8 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಬಂಡವಾಳ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಮಣಿಪಾಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ದೇಶದ ಆರೋಗ್ಯಸೇವಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದೆ.</p>.<p>ಐಪಿಒ ಕುರಿತ ಕರಡು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು (ಡಿಎಚ್ಆರ್ಪಿ) ಭಾರತೀಯ ಷೇರುಪೇಟೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಗೆ (ಸೆಬಿ) ಕಂಪನಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. </p>.<p>ಆಫರ್ ಫಾರ್ ಸೇಲ್ (ಒಎಫ್ಎಸ್) ಮೂಲಕ 4.32 ಕೋಟಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿ ಷೇರಿನ ಮುಖಬೆಲೆ ₹2 ಇರಲಿದೆ. ಈ ಐಪಿಒ ಹಂಚಿಕೆಯಿಂದ ಬರುವ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ, ಮುಂಗಡ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ಸೇರಿದಂತೆ ಕಂಪನಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಕಂಪನಿಯು ದೇಶದ 14 ರಾಜ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.</p>