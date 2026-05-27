ಸುಸ್ತಿದಾರರ ಸಾಲ ವಸೂಲಾತಿ ತಪ್ಪೇ?

<p>ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ: 'ಸಹಕಾರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಪಡೆದು ಹತ್ತಾರು ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡದ ಸುಸ್ತಿದಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಲ ವಸೂಲಾತಿಗಾಗಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವುದು ತಪ್ಪೇ?. 18,000 ಷೇರುದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಬೇಡವೇ' ಎಂದು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಮಾರಾಟ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವಾನಿ ವಿಜಯದೇವ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಕಡಿದಾಳು ಕಾನಿನ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ ಗಳನ್ನು ಅಡಮಾನ ಇಟ್ಟು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ, ಶರಾವತಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, ಸಮೃದ್ಧಿ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಉತ್ಪನ್ನ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಚೀಟಿ ನಿಧಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಸಾಲದ ಮೊತ್ತ ₹ 10 ಕೋಟಿಯಷ್ಟಿದೆ' ಎಂದು ಮಂಗಳವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತಪ್ಪುಗಳು ಆಗಿದ್ದರೆ ಸೂಕ್ತ ತನಿಖೆಯಾಗಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಕಾಯ್ದೆ 1959ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 64ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳನ್ನು ತನಿಖೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ, ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಸುಸ್ತಿಯಾದ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೀಗೆ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>'ಹಿಂದಿನ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಲದ ಬಡ್ಡಿದರ ಶೇ 18 ಇತ್ತು. ಅದೀಗ ಬದಲಾಗಿದ್ದು, ಹೊಸ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ 16ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂದಾಜು 1500ರಷ್ಟು ಸಾಲಗಾರರು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಸುಸ್ತಿದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ 200ರಷ್ಟಿದೆ. 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾ ಗದವರು ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧ ದುರುದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಮುಂಬೈ ಮೂಲದ, ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಶಾಖೆ ಹೊಂದಿರುವ ಭಾರತ್ ಕೋ– ಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾನಿನ ಆಸ್ತಿ ಹರಾಜಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಆಗ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ₹3.10 ಕೋಟಿ ಪಾವತಿಸಿ ಆಸ್ತಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಕರಿಸಿದೆ. ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಣೆ ಇಲ್ಲದೇ ಈಗ ಸಾಲ ನೀಡಿದ ಸಹಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಮೀನುದಾರರಾದ ಇರೇಗೋಡು ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ, ತನಿಕಲ್ ರಾಜಣ್ಣ ಸೇರಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಲದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ದುಗ್ಗಪ್ಪಗೌಡ, ಪಿಕಾರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕುಣಜೆ ಪ್ರಭಾಕರ್, ಸಮೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ರೇವತಿ, ಶರಾವತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ವಿ.ಅಜಿತ್, ಸಹಕಾರಿ ಮುಖಂಡರಾದ ಸರಸ್ವತಿ, ಕರಿಮನೆ ಕಿರಣ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್, ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಂಡಿ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260527-42-577972837</p>